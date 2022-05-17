احصل على رصيد نقاط بنك الراجحي بطريقة محترفة وتحويل النقاط إلى مبالغ مالية

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ازدادت عمليات البحث مؤخراً من قبل المواطنين عن طرق الحصول على رصيد نقاط البنك الراجحي وتمويل المصرف، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية التي يمكن أن يستفيد منها المواطن السعودي ومن تحويل النقاط إلى مبالغ مالية ضخمة، حيث يهتم الكثير من عملاء البنك الراجحي بالبحث عن طريقة سهلة يتم من خلالها تحويل النقاط، وفي هذه المقالة سوف نوضح طريقة جديدة يحصل منه المواطن على رصيد نقاط البنك الراجحي وخطوات تحويل النقاط إلى مال وهذه الميزة من أهم المزايا التي يوفرها مصرف الراجحي لعملائه بالإضافة إلى التمويل الشخصي.
طريقة جديدة للحصول على رصيد نقاط البنك الراجحي
من أهم مزايا البنك الراجحي في السعودية حصول المستفيد على بطاقة الراجحي يحصل على عدد من النقاط كنوع من المكافأة حسب سياسة برنامج المكافأة وتزداد النقاط بمجرد شراء المنتجات، ذلك بالإضافة إلى عدم وجود أي تغيير في قيمة رصيد نقاط العميل ونوضح لكم بعض الطرق الجديدة يتم الحصول علي نقاط المصرف الراجحي من خلالها وهي الآتية:
- البطاقة المميزة: عند الشراء، يتم منح العميل من 1 إلى 3 نقاط على المشتريات ، سواء كانت دولية أو محلية.
- البطاقة البلاتينية: هي إحدى البطاقات التي تمنح العميل نقطتين عند أي عملية شراء.
- بطاقة فيزا VIP: تساعد هذه البطاقة في منح 4 نقاط هدايا إذا كنت تشتري محليًا أو دوليًا
- بطاقة فيزا إنفينيت: عند الشراء ، يتم منح العميل أيضًا 3 إلى 4 نقاط.
- بطاقة ماستركارد الذهبية أو الكلاسيكية أو البلاتينية: بمجرد استخدام هذه البطاقة من خلال عملية الشراء سواء محليًا أو دوليًا، يتم منح العميل نقطة واحدة هدية على المشتريات.
تحويل النقاط للمواطن من مصرف الراجحي
كثر التساؤل لدى المواطنين عن كيفية تحويل النقاط إلى مبالغ مالية في الحساب الشخصي لدى المواطن السعودي من خلال البنك الراجحي ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول على الموقع الرسمي مكافآت البنك الراجحي.
- الضغط على أيقونة استرداد النقاط.
- إدخال البيانات الشخصية من “كلمة المرور” و “اسم المستخدم” في المساحة المخصصة.
- النقر على التالي، وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية مع رمز العميل للتفعيل.
- أدخال رمز التحقق الصحيح ثم الضغط فوق أيقونة العرض أو التحويل بعد تنفيذ هذه الخطوات، يمكن للعميل تحويل النقاط والحصول على مكافآت ورصيد مجاني من خلال تلك النقاط.
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