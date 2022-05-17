رابط الاستعلام المباشر عن المساعدة المقطوعة 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

برنامج المساعدة المقطوعة من أكبر البرامج التي تقدم الدعم المالي للمواطنين السعوديين خلال الأعوام الماضية، ويعتمد فئة كبيرة من الشعب السعودي على هذه المساعدات في تلبية احتياجاتهم الضرورية، وتم إنشاء هذا البرنامج لمساعدة الأسرة السعودية محدودة الدخل والفقيرة من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على هذه المساعدات المقطوعة، حتى يصل الدعم إلى الفئات التي تستحقه، وتقوم وكالة الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسة حالة لجميع المتقدمين واختيار الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم المالي بدون تحيز لأحد، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية وحيادية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول على هذا الدعم الحكومي.

رابط الاستعلام المباشر عن المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتحديد رابط مباشر للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي ويكون الاستعلام من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة المباشر من موقع وزارة الموارد البشرية.

المباشر من موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل رقم السجل المدني للشخص المتقدم.

إدخال رمز التحقق البشري الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

شروط المساعدات المقطوعة

تم تحديد بعض الشروط الهامة التي من خلالها نستطيع تحديد الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

لا يقل عمر أي مواطن سعودي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عامًا. أن يكون المستفيد من هذا الدعم سعودي الجنسية. لا يزيد صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستحق عن الحد المانع للصرف. لا يكون لدى المستحق لدعم الضمان الاجتماعي أي سجل تجاري، أو أراضي زراعية أو أملاك عقارية. الحد الأقصى الذي يحصل عليه المتقدمين من الإعانات السعودية المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. الحد الأدنى لهذه المساعدات المقطوعة 10400 ريال سعودي. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل من المواطنين السعوديين. يتم تصرف القيمة المالية للإعانات المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان الشخص المتقدم لديه دخل آخر ثابت.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة

هناك بعض الفئات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديدهم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهم كما يلي:-