طريقة تقديم طلب اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 أسباب الإيقاف وشروط التقديم

طريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور وأسباب الإيقاف، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين السعوديين المستفدي من دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد هذا البرنامج الإجتماعي من أهم البرامج الاجتماعية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لخدمة عدد كبير من المواطنين السعوديين المحتاجين والأسر محدودة الدخل أو التي تعانى من الدهل المنخفض وتقديم لهم دعم مادي بهدف تحسين الوضع المادي و توفير حياة كريمة لهم، ولكن هناك بعض الأفراد التي ينطبق عليهم كافة الشروط وأحكام الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور ولكن لم يتم إدراج أسمهم من ضمن المستفيدين من الدعم، ولذلك يحق لهم تقديم طلب اعتراض عن أهلية نتائج الضمان الاجتماعي المطور وهذا ما سأقدمه لكم مع أسباب الإيقاف.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك بعض المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم ولكن لن يتم ادراج اسمائهم من ضمن مستفيدي، لذلك يلجؤن إلى تقديم طلب اعتراض للحصول على الدعم، الطريقة هي:

آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) March 24, 2022

أولا قم بالتوجه إلي بوابة الدعم والحماية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الخاصة بحساب المستفيد من أعلى الشاشة.

ثم قم بالنقر على أيقونة تقديم اعتراض.

قم بتحديد نوع الاعتراض عن أهلية الضمان أو القيمة المالية.

بعد ذلك قم بملئ البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال طلب الاعتراض.

ثم النقر على تقديم طلب الاعتراض.

هكذا سيتم إرسال طلب الاعتراض وسيتم مراجعة الطلب والرد بقبول طلب الاعتراض أو رفضة.

أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي:

يتم إيقاف دعم الضمان الاجتماعي في حالة وفاة صاحب الدعم.

إذا كان دخل المتقدم زاد عن الحد التي وضعه الضمان الاجتماعي المطور.

عدم إدخال البيانات بشكل صحيح والتحقق من صحتها.

تنازل المستفيد عن الدعم.

إذا كان المستفيد من الدعم من سكان مراكز الإيواء أو العلاج.

في حالة إذا كان المتقدم لدية القدرة على العمل ولا يعاني من إعاقة ولا يسعى على التقديم في وظيفة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور