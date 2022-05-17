خطوات الاستفسار عن دعم ريف برقم الهوية وطريقة التسجيل

خطوات الاستفسار عن دعم ريف برقم الهوية، يتم إعطاء الدعم لكافة العاملين في القطاع الزراعي وما يتبعه من أعمال أخرى، كما أن وزارة الزراعة في السعودية تسعى إلى تنمية المشروعات الزراعية وحث المزارعين على التقدم والازدهار، ونقدم لكم كافة الفئات التي تستحق الدعم المقدم من برنامج ريف وكذلك كيفية تسجيل الدخول في البرنامج، كل هذا عن طريق خطوات سهلة وعبر موقع وزارة الزراعة السعودية أو بوابة منصة ريف.

خطوات الاستفسار عن دعم ريف برقم الهوية:

تستطيع الاستفسار عن الدعم المقدم من بوابة ريف عن طريق تنفيذ عدد من الأمور البسيطة وهي:

بادئ ذي بدء قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ريف على الانترنت.

ثم قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

بعد هذا عليك القيام بالنقر على الاستفسار عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية.

كما يشترط عليك ملأ جميع الخانات بالمعلومات المطلوبة منك وفي خاناتها المخصصة.

أيضا في نهاية الأمر عليك النقر فوق خيار بحث وذلك حتى تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بك.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف:

باستطاعة الفرد المتقدم تسجيل الدخول إلى برنامج الدعم ريف من خلال هذه الخطوات الأتية:

أولاً قم بالدخول إلى المنصة الرئيسية لبرنامج ريف عبر الإنترنت.

ثانياً عليك إدخال جميع المعلومات الشخصية التي تتعلق بك في خاناتها المخصصة لها.

ثالثاً يجب عليك قراءه كافة الأحكام والشروط التي وضعتها الوزارة وسياسات البرنامج، وبعد قراءتها جيداً قم بالموافقة عليها.

رابعاً قم بالنقر على أيقونة التسجيل.

من هم الأفراد المستحقين للدعم المقدم من برنامج ريف:

يوجد عدد من الجهات التي تستحق الدعم المقدم من برنامج ريف وهم: