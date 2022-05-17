رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل بوزارة الموارد البشرية 1443، حيث تعتبر إعانة البحث عن عمل من الاستعلامات الهامة لدي العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه الإعانة من المساعدات التي توفرها وزارة الموارد البشرية لجميع الأفراد الذي يعانون من صعوبة الالتحاق بعمل بالمملكة، ويتم صرف مبلغ الإعانة لمدة تصل إلى 15 شهرًا، وتهدف هذه الإعانة إلى إلى تنظيم إجراءات صرف مبلغ الإعانة من خلال تحديد الأفراد الأكثر احتياجًا للحصول علي إعانة العمل، بل ومساعدتهم للحصول علي فرصة عمل من خلال الدمج مع سوق العمل الذي يناسبهم، ويتوفر التقديم إلى هذه الإعانة من خلال منصة طاقات الإلكترونية، كما يمكن التسجيل في الإعانة الخاصة بالعمل من خلال الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف نوضح لكم شروط ورابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل بوزارة الموارد البشرية 1443.

اشتراطات التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل

يتم التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل من أجل الحصول على الإعانة المالية ولكن بعد توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل شخص، ومن أبرز هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل سعودي الجنسية.

أن تكون إقامة الشخص بالمملكة إقامة دائمة دون انقطاع.

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل قادرًا على العمل ولديه جدية واضحة في البحث عن عمل وفق اللائحة التي تحددها وزارة الموارد البشرية.

يجب ألا يقل عمر الشخص الراغب في التسجيل عن عمر 20 عام ولا يزيد على 40 عامًا خلال التسجيل بالموقع.

ألا يكون الشخص قد تم توظيفه بأي قطاعات عمل سواء حكومية أو خاصة.

ألا يكون الشخص من الأفراد الذين يُصرف لهم معاش تقاعدي، ولا يستفيد من أي مخصصات مالية أخري نتيجة التعطل عن العمل، وألا يكون من الأشخاص الذين يُصرف لهم معاشات من الضمان الاجتماعي.

ألا يكون الشخص أحد الطلاب أو المتدربين في التعليم أو التدريب.

ألا يكون الشخص له أي نشاط تجاري وألا يتعدى الراتب الشهري أو أن يتعدى إجمالي الحد المانع الخاص به عن الذي يتم تحديده من خلال لائحة الوزارة.

رابط التسجيل بدعم طاقات

يتم التقديم في إعانة العاطلين عن العمل لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل في المنصة، علي أن يتم التسجيل من خلال الدخول علي الرابط التالي: منصة طاقات، علي أن يتم تسجيل حساب في المنصة من خلال تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة من جانب المنصة، ورفع المستندات المطلوبة والمؤهلات الخاصة بالتقديم.