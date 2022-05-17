نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة تسجيل مباشر الراجحي شركات وخدمة المباشر للافراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه العديد من المستخدمين مشكلة في تسجيل مباشر الراجحي شركات أو خدمة المباشر للأفراد. وهذا الأمر يسبب الكثير من الإزعاج خاصة في حالة الرغبة في استخدام خدمات تطبيق الراجحي مثل تحويل الراجحي التي تتيح تحويل الأموال . إضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الأخرى . لكن الأمر الجيد أن حل مشكلة تعليق المباشر لا يحتاج كثير من الوقت أو الجهد نظرًا لكثافة المستخدمين وما يتطلبه ذلك من توفير خدمة دعم فني تعمل على مدار الساعة.

تسجيل مباشر الراجحي شركات

هو تطبيق إلكتروني يتم من خلاله تنفيذ العديد من الخدمات المصرفية للشركات دون تكبد عناء الذهاب إلى فروع مصرف الراجحي في السعودية. وهو بطبيعة الحال الهدف منه توفير الوقت والجهد خاصة مع المنافسة الكبيرة في مجال تقديم خدمات مصرفية إلكترونية آمنة. وبدأت مشاكل مستخدمي تطبيق الراجحي المباشر تظهر مع زيادة عدد المستخدمين. حيث ظهرت مشكلة تعليق المباشر للأفراد أو الشركات بشكل بات يؤرق الكثير من المستخدمين ويشكل هاجسًا لهم. هذا الأمر لم يتم تجاهله من قبل الراجحي بل تم تحديث تطبيق الراجحي أكثر من مرة لتفادي هذه المشاكل.

خدمات الراجحي أونلاين

هناك العديد من الخدمات التي يوفرها تطبيق المباشر للأفراد والشركات أونلاين أولها وأهمها تحويل الأموال سواء داخل السعودية أو خارجها. كما يتم تحويل الأموال بين عملاء مصرف الراجحي وبعضهم البعض أو عملاء المصرف وغيرهم من عملاء البنوك الأخرى.

حل مشكلة تعليق المباشر للشركات والأفراد

في حالة كنت تواجه مشكلة في استكمال العمليات البنكية من خلال تطبيق المباشر للشركات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع المباشر أونلاين أو الدخول على موقع الراجحي ثم اختار المباشر.

أو الدخول على موقع الراجحي ثم اختار المباشر. ستجد رسالة ترحيب مرحبا بك في الراجحي اون لاين وتطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إن كنت فقدت أيا من كلمة المرور أو اسم المستخدم اختر الضغط على كلمة هل تواجه مشكلة في تسجيل الدخول.

قم بإدخال تفاصيل الحساب التي تشمل ما يلي:

رقم بطاقة الراجحي المصرفية. الرقم السري. رقم الحساب ثم الضغط على كلمة متابعة. بعد ذلك سيتم نقلك إلى شاشة أخرى لاستكمال عملية تسجيل الدخول.

خطاب عدم ممانعة لنقل المديونية

من بين الخدمات الأخرى المقدمة للأفراد في تطبيق الراجحي المباشر للأفراد الحصول على خطاب عدم الممانعة. هذا الخطاب هو الوسيلة الوحيدة لنقل المديونية من بنك الراجحي إلى أي بنك آخر. ويتم ذلك من خلال الدخول على الإعدادات والتفضيلات. ثم الانتقال إلى ايقونة مستنداتي ومن ثم الضغط على طلب مستند جديد. ثم تحديد نوع المستند خطاب عدم ممانعة.