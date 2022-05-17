خطوات إلغاء إيقاف الخدمات الجديدة والوقت المستغرق لرفع ألإيقاف

خطوات إلغاء إيقاف الخدمات وهو الذي أتاح لأي مواطن تم إيقاف خدماته ولم يتمكن من الالتزام بما عليه أن يقوم بمحاولة إلغاء إيقاف الخدمات، والحبس التنفيذي لا يتم تطبيقه ألا على من زاد داينه عن مليون ريال وذلك بعد صدور حكم قضائي موجب التنفيذ ضده ويتم القبض عليه، وأوضحت التعديلات الأخيرة التي أكدتها وزارة العدل أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين.

ويتم دراسة إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإيقاف الخدمات يعني أن يتم رفع بعض الخدمات عن المواطنين الذين عليهم اي حقوق سواء كان تجاه أشخاص آخرين أو جهات ومؤسسات وذلك حتى يقوم هؤلاء المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة تجاههم من قبل المحكمة سواء كانت بالصلح أو التسوية ولكن إذا كان هذا المواطن عاجزا عن التسوية بسبب أنه متعسر أو لديهم أمر ما عليه إن يتجه إلى المحكمة ويثبت ذلك.

خطوات إلغاء إيقاف الخدمات الجديدة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار قائمة التنفيذ. يتم اختيار خدمة طلباتي من الخدمات. الضغط على خدمة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات. كتابة بعض البيانات والتأكد من صحة جميع البيانات. ثم الضغط على تسجيل الطلب.

الوقت المستغرق لرفع إيقاف الخدمات

يتم رفع إيقاف الخدمات من عليك إذا قمت بإجراء تصالح أو تنازل أو قمت بتسديد ديونك، فتقوم الجهة المختصة برفع إيقاف الخدمات بصورة الكرتونية، ومن دون العودة إلى جهات القضاء والمحاكم، ويتم ترجيع حسابات البنك الخاصة بك والسماح لك بالسفر إذا كنت ممنوع منه والخروج من الحبس التنفيذي. ويكون لك أحقية التوكيل، وهذا النظام الإلكتروني السريع في التنفيذ يستغرق حوالي 24 ساعة فقط.

والجدير بالذكر مع العلم أن المملكة تحاول أيضا عدم الإضرار بالصحة والتعليم من خلال إيقاف تلك الخدمات حيث لا يتعلق وقف الخدمات بأي خدمات تتعلق بالصحة والتعليم أو غيرها من الخدمات الهامة، وقصدت الحكومة أن تعمل على إيقاف جميع الخدمات الحكومية التي يحتاج لإنهاءها من ذلك تجديد بطاقة الأحوال المدنية وكذلك جواز السفر أو رخصة القيادة والسير لأي مركبة يستخدمها، من ذلك قامت جهات كثيرة بمنع المستفيد من الحصول على القروض إن كان لديه قيد ائتماني أو دخل اسمائهم من ضمن قوائم وقف الخدمات.