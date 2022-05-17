طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا وشروط أيقاف الخدمات

طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا التي تسمح للمدين بالتقدم بطلب رفع إيقاف الخدمات ومنها تسوية المدين لديونه مع الدائن أو تنفيذ القرار الذي تم إصداره بحق المنفذ، أو إثبات المدين أمام المحكمة تعثره في سداد ديونه، وهى خدمة تقوم بتقديمها الجهات المعنية، في حالة عدم سداد المدفوعات الحكومية أو عدم الالتزام برد الحقوق لأصحابها، بإيقاف الخدمات المقدمة من قبل جميع القطاعات الحكومية، في صورة إجراء إداري أو قضائي، وتدفع المملكة من عليهم ديون أو حقوق إلى سدادها بتلك الطريقة، كما يمكن الاستعلام عن إيقاف الخدمات لمعرفة الخدمات التي تم إيقافها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

كما أن أيقاف الخدمات يتفق مع الأنظمة واللوائح التي تكفل عدم وقوع أي ضرر على المنفذ ضده كما أنها تضمن عودة حقوق طالبي التنفيذ بشكل سريع، تكون الفترة التي يتم خلالها توقيع العقوبة لا تتعدى ال180 يوم، وهذه العقوبة مطبقة على الخدمات الإلكترونية المقدمة لفرد أو مؤسسة، وتتيح وزارة العدل السعودية للمواطنين أو المقيمين عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات وتقوم الجهات المسؤولة برفع وقف الخدمات خلال ثلاثة أيام عمل من إنهاء المواطن مشكلته، كما يفرض عقوبة على طالب التنفيذ إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات، واذا قام الشخص المطلع على بيانات أصول المنفذ ضده، تسريب تلك البيانات ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا

الدخول على رابط موقع وزارة العدل الإلكتروني بوابة ناجز. ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية على المنصة النقر على قائمة التنفيذ يتم الضغط على خدمة طلباتي بعد ذلك النقر على تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وأخيرا مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من صحتها ثم اضغط على تسجيل الطلب.

شروط أيقاف الخدمات

اذا مضي ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالسداد، ولم يتم العثور على أموال له تكفي للوفاء بالدين، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، وان لا يتم تنفيذ حكم الحبس إذا كان المنفذ ضده تجاوز الستين عاما أو إذا كان لدى المدين أولاد قاصرين، أو كانت سيدة زوجها متوفى أو محبوسا لأي سبب.

يجب أن يكون قرار إيقاف الخدمات الحكومية للمواطن أو المقيم صادراً بأمر قضائي وإداري من لمحاكم المملكة. لا يتم محاسبة المرأة الحامل بإيقاف الخدمات ألا بعد مرور عامين كحد ادني على ولادتها. لا يشمل قرار إيقاف الخدمات الخدمات الصحية أو العلاج أو خدمات العمل وخدمات التعليم خدمة استخراج الأوراق الحكومية . أن يتم استنفاذ جميع طرق التبليغ والإعلام بالقرار قبل تنفيذه. ألا تزيد فترة تنفيذ الإيقاف على 180 يوم. ألا يكون الحبس التنفيذي إلا في حالة بلوغ مقدار الدين أو مجموعه مليون ريال أو أكثر.

والجدير بالذكر إذا واصل المشتكى علية المماطلة في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن، حيث أكدت على ضرورة ألا تتجاوز فترة السجن الثلاثة أشهر، إلا أنه في بعض الأحيان يترك أمر تقدير مدة السجن إلى الجهات القضائية حسب ظروف وطبيعة كل حالة.