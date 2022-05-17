قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعي الشروط والمستندات المطلوبة

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عمر شويل - جدة قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة جديدة تقدم للمطلقات والأرامل قرض وبدون فوائد أو أي رسوم، حيث إنه يستهدف من المجتمع الفئات الأشد حاجة، ويتم هذا عن طريق تقديم إليهن تمويلاً يعمل على مساعدتهن على تحمل تكاليف وضغوط الحياة، ولقد تم التأكيد على أن إطلاق هذا القرض يأتي من ضمن رعاية ودعم خادم الحرمين، ليضمن للمرأة التمكين من الدعم المالي، لتستطيع التغلب على الصعوبات الحالية، وتطوير المستوى المعيشي، حيث إنه سيمكن النساء اللاتي بحاجة حالياً من الحصول على التمويل من خلال قرض كنف دون شرط وجود أولاد، كما تم الإعلان عن أنه من الممكن الحصول على كنف بسهولة عن طريق الموقع الرسمي للبنك الإلكتروني، فتستطيع السيدات أن تتقدم بعد توافر جميع الشروط المطلوبة.

قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

لقد قام بنك التنمية الاجتماعي بتقديم خدمة جديدة للسيدات وبوجه خاص لكلا من المطلقات والأرامل، قرض تمويلي تصل قيمته إلى 30 ألف ريال سعودي وبدون فوائد أو رسوم وأيضا من ضمن هذه التسهيلات التي يقوم بنك التنمية بتقديمها إنه بأقساط ميسرة وتصل فترة السداد إلى 60 شهرًا. حيث يتميز بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفيره للعديد من المساعدات للمواطنين للتغلب على ظروف الحياة العصيبة. ولذلك فهو يقدم أشكال عديدة ومتنوعة من القروض والتمويل بتسهيلات كبيرة للسداد.

أهم الشروط المطلوبة للحصول علي قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن لا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

وبالنسبة للكفيل فيجب أن لا يزيد العمر عن 55 عاما .

وينبغي أن تكون السيدة موظفة في القطاع العام.

ويجب أن تكون عند التقديم علي رأس عملها.

وفي حالة أن تكون السيدة ربه منزل فينبغي إحضار كفيل.

كما أعلن البنك أنه في حالة إن كانت غير موظفة فيجب ان يكون الكفيل موظف حكومي رسمي وعلي رأس عمله وأن تكون الالتزامات المادية التي يقدمها تسمح بالكفالة.

وفي حالة أن المتقدمة موظفة حكومية فيجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودي. كما يمكنك التعرف أيضاً على رابط منصة الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية وأهم شروط التمويل وطريقة طلب التمويل من قبل البنك.

أهم الأهداف المطلوبة من هذا القرض من قبل بنك التنمية الاجتماعي

كان الهدف الأساسي من القرض هو توفير للمرأة الدعم المالي لتستطيع تجاوز الصعوبات الحالية والمساعدة في رفع مستواهن المعيشي، كما يساعد على تحسين المستوى لجودة الحياة للفئات المستهدفة، وهو الأمر الذي يعمل في تقديم الرفاهية الاجتماعية لها وأيضا تعرف على قروض بدون فوائد بالسعودية وتفاصيل كل قرض وشروطها

أهم المتطلبات المطلوبة ليتم التقديم لقرض كنف

كما حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم إرفاقها لكي يتم الموافقة على الحصول على قرض كنف من قبل البنك. ويمكننا عرض أهم هذه المستندات كما يلي:

يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

وإرفاق العنوان الوطنى .

ورقم حساب الآيبان .

ورقم الهاتف المسجل في ابشر .

خطوات وطريقة الحصول على القرض

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها حتي يتمكن المواطن من الحصول على قرض كنف. كما يمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي :

أولا يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك

وبعد ذلك عليك تسجيل الاسم وكلمة المرور الخاصة بك

كما يمكنك بعد ذلك الضغط على خيار طلب جديد

كذلك النقر على طلب للحصول على تمويل جديد

ثم منتجات الأفراد ومنها برنام٠ التمويل الاجتماعي

وبعدها القيام بتحديد تمويل كنف

الموافقة على الشروط والأحكام

تسجيل جيمع البيانات المطلوبة منك والتأكد من صحتها

وأخيراً سوف تصل إليك رسالة لتأكيد طلبك.

طريقة سداد قرض كنف

حيث يتمكن العميل الحاصل على قرض كنف بالقيام بسداد القرض بمنتهي البساطة وبدون مجمهود. كما يتم ذلك عن طريق استخدام الخدمة الخاصة بالسداد الآلي لجميع برامج التمويل لبنك التنمية الاجتماعية. كما يمكنه القيام بذلك بكل سهولة عن طريق الهاتف الجوال الخاص به.