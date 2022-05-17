قروض شخصية من شركات التمويل السعودية 1443- 2022 مزايا عديدة

الكثير من الراغبين في التمويل يلجأ كل منهم إلى طلب قروض شخصية من شركات التمويل من اجل الحصول على ما يريدون من هذا التمويل الشخصي الذي يعمل على تغطية الكثير من الالتزامات مثل الزواج أو إنشاء مشروع وما إلى ذلك من الأهداف المتعلقة بالتمويل، وهناك في هذا الصدد عدد من الشركات بداخل المملكة العربية السعودية تعمل في هذا المجال وتضم عدد من الامتيازات من عدم اشتراط تحويل الراتب أو وجود كفيل.

قروض شخصية من شركات التمويل

يفضل الكثير من الشباب التعامل مع قروض شخصية من شركات التمويل عن ما يكون من هذه القروض أو التمويل الشخصي من البنوك، وهناك في هذا المجال عدد من الشركات تعمل في صدد تقديم ما يحتاج إليه طالب القرض من مبالغ تمويل قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ولكل من تلك الشركات مزايا خاصة بها تعمل على جذب العملاء إلى التعامل معها مع محاولة توفير الثقة الكاملة بينها وبين هؤلاء العملاء والتي يكون من بينها عدم اشتراط الكفيل.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات

اهم ما يميز التعامل مع قروض شخصية من شركات التمويل أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والكثير منها لا يشترط تحويل راتب العميل إليها كي يتم قبول طلب القرض، إذ تعمل هذه الشركات على توفير القرض المطلوب مع الاحتياج إلى بعض من الشروط تكون ملزمة للعميل ومن تلك الشركات:

تمويل منصة سلفة التي لا تحتاج إلى تحويل راتب، ولا تطلب كفيل مع العميل.

شركة تمام والتي تعمل على تقديم القروض الميسرة مع منح فترات سداد مرنة للعميل.

الشركة السعودية للتمويل وما تعمل عليه من تقديم قرض يصل إلى 500.000 ريال سعودي.

افضل قروض شخصية من شركات التمويل

من افضل الشركات التي تعمل في مجال التمويل الشخصي بالسعودية بدون اشتراط كفيل

شركة عبد اللطيف جميل والتي تعمل براس مال يصل إلى 100 مليون ريال سعودي.

وشركة كوارا للتمويل والتي تتمتع بتمديد فترة سداد التمويل كي تتناسب مع ظروف العميل.

وكذلك سلفة التي تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وتقديم مبالغ سهلة في السداد.

كما تقدم الشركة السعودية للتمويل قروض تصل إلى 500.000 ريال سعودي مع نسبة استقطاع 60%.

تمويل شخصي 30 ألف