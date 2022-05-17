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تفاصيل مبادرة سند للزواج ، حيث عمل الأمير محمد بن سلمان بجد لمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين ماليا ، بالإضافة إلى الشباب الراغبين في الزواج والمطلقات والأرامل ، من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية لهم لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، ليشتروا ما يريدون ومساعدتهم مالياً، هذا وسيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن إطلاق مبادرة محمد بن سلمان “سند“، حيث يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل واستلام 20 ألف ريال سعودي، فيما يلي خطوات التسجيل في سند إلى جانب رابط سند للزواج والشروط والأحكام. تفاصيل مبادرة سند للزواج وخطوات التسجيل فيما يخص عملية التسجيل فيمكن ذلك من خلال إتمام الخطوات التالية وأولها القيام بتسجيل الدخول إلى موقع مبادرة سند الرسمي: قم بزيارة الموقع الرسمي لمبادرة سند. وتسجيل حساب شخصي وكلمة مرور على موقع سند الرسمي. ثم يختار المواطنون مبادرة رخصة الزواج من القائمة الرئيسية. قم الآن بإدخال جميع بياناته الشخصية بالطريقة الصحيحة في حقولها قم الآن بعمل تح*ميل جميع المستندات والثبوتيات المطلوبة على موقع سند. أرسل الآن طلبًا وينتظر رسالة تفيد باستلام الطلب. ضوابط التقديم على مبادرة محمد بن سلمان سند ألا يقل عمر الزوج عن 21 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

أن لا يقل عمر الزوجة عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

كلا الزوجين يحمل الجنسية السعودية ولديهما أبوين سعوديين

يجب ألا يتجاوز المهر المعروض للزواج 50،000 ريال سعودي.

يجب أن يجتاز الأزواج دورة التوعية المالية بنسبة 60٪ على أقل تقدير.

يجب أن يكون كلا الزوجين على درجة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطنين 4000 ريال سعودي.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز عقد الزواج سنة واحدة. ماهي اهداف مبادرة سند للزواج في السعودية بعد أن غطينا شروط وأساليب الحصول على الدعم المالي للزواج من سند محمد بن سلمان في السعودية ، إليكم أهداف المبادرة: هدفت المبادرة منذ البداية إلى مبدأ الاستقرار الأسري.

تشجيع الشباب على الزواج ، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الزواج وتكلفته.

يسعى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الاستقرار الاجتماعي من خلال نشر الروح والسعادة. عمر شويل - جدة تفاصيل مبادرة سند للزواج برعاية ولي العهد محمد بن سلمان - ثقفني

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