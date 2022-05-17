تمويل بنك الرياض السعودي يصل إلي 200 ألف ريال للتعليم 0% ربح و0% رسوم إدارية بالتفاصيل

تمويل بنك الرياض بغرض التعليم هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة للراغبين في تحسين أوضاعهم المالية من أجل تعليم جيد. حيث قد أعلن بنك الرياض عن إمكانية الحصول علي تمويل مالي كبير جداً يصل إلي 200 ألف ريال سعودي وسط العديد من المميزات الهامة التي يحصل عليها العميل. ويعد بنك الرياض هو احد أهم البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية والذي لديه فروع في كافة أنحاء البلاد. ويسعي بنك الرياض دائماً لتوفير الحلول التمويلية المختلفة من خلال تقديم العديد من العروض والمنتجات التمويلية. ومن هذه العروض عرض راتبك راتبين من بنك الرياض, كما أنه قام بتقديم المنتج التمويلي بقيمة 3 مليون ريال سعودي. وأيضاً سعى البنك لرفع الحد التمويلي إلي 3 ملايين ريال سعودي بعد توافر بعض الشروط والضوابط. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل قرض بنك الرياض التعليمي وما هي التفاصيل خلال السطور القليلة القادمة.

مميزات تمويل بنك الرياض التعليمي

أوضح بنك الرياض عن بعض المميزات التي يحصل عليها العميل عند حصوله علي التمويل وهي كالأتي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل كبير يصل إلي 200 ألف ريال سعودي.

أنظمة السداد مريحة جداً تثل إلي 3 سنوات بإجمالي 36 شهر.

التمويل متاح بدون رسوم إدارية 0%.

التمويل متاح بدون هامش ربح 0%.

إعفاء الورثة من سداد باقي الأقساط الموجودة في التعاقد في حالة الوفاة لا قدّر الله.

السرعة العالية في إنهاء الإجراءات.

شروط الحصول علي قرض مصرف الرياض التعليمي

أعلن بنك الرياض عن بعض الشروط والضوابط الهامة التي يجب توافرها لدي العميل من أجل الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

يجب ألا يقل مبلغ التمويل عن 5000 ألاف ريال سعودي.

ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة وألا يزيد عن 22 عام.

ألا يكون أقل راتب يحصل عليه العميل 5000 ألاف ريال شهرياً.

ألا يكون هناك استقطاع أكثر من 33.33% من إجمالي الراتب الشهري للعميل لأي التزامات أخري.

أقل فترة للأقساط الشهرية هو 6 شهور.

تطبق الشروط الخاصة بالتمويل الشخصي.

أن يكون العميل علي رأس عمل لدي احدي القطاعات الخاصة أو الحكومية أو العسكريين والشركات المعتمدة لدي بنك الرياض.

وقد أوضح بنك الرياض أنه يمكن القيام بالتقديم من خلال التكرم بزيارة احدي فروع بنك الرياض الموجودة بكافة أنحاء المملكة أو التكرم بالاتصال علي الرقم (2020-124-800 ) من الساعة 8 ص وحتي 8 م طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 8 ص وحتي 10 م.