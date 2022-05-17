نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط “العد الذاتي” التعداد السكاني لعام 2022 في السعودية للتسجيل وشروط المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط العد الذاتي لتعداد السكان 2022 حيث اطلق هذا الرابط من يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 لتعداد السعودية كما أكدت الهيئة العامة للإحصاء عن إمكانية الأفراد التسجيل وتعبئة استمارة التعداد السكاني عبر رابط العد الذاتي بطريقة إلكترونية تسجل كافه البيانات على الرابط الإلكتروني بأعلى مستوى من مستويات السرية والخصوصية للأفراد حيث يحظر نظام الإحصاء العام بالدولة نشر أي بيانات أو معلومات تخص الفرد بأي شكل من أشكال سواء كانت الاسم أو رقم الجوال أو العنوان الشخصي أو الدخل الشهري.

رابط العد الذاتي للسكان في السعودية 2022

خصصت الهيئة العامة للإحصاء رابط العد الذاتي للتعداد في السعودية لبدء المشاركة لعام 2022 عن طريق تعبئة أستمارة التعداد عبر رابط العد الذاتي وقد وضحت الهيئة الإحصاء أن الهدف الرئيسي من هذه الخدمة تحقيق الخطط المستقبلية للسعودية حيث وضحت أن مرحلة العدل الفعلي قد بدأت من يوم الثلاثاء الماضي وان بيانات التعداد مكملة لبيانات السجلات الإدارية المختلفة من حيث البيانات الإضافية مثل خصائص السكن والتي تشمل الحالة الصحية والحالة الاجتماعية وتعليمات لكل فرد من أفراد الأسرة.

شروط المشاركة في التعداد السكاني بالسعودية 2022

يجب على الأفراد الراغبين في التعاون بأعمال التعداد السكاني لعام 2022 توافر مجموعة من الشروط ألا وهي:

عند تقديم الطلب يجب التسجيل على بوابة التعداد السكاني التابعة للهيئة العامة للإحصاء.

أن يكون لدى المتقدم المستفيد حساب بمنصة ابشر من أجل تسجيل الدخول بواسطه النفاذ الوطني.

المؤهل العلمي المقبول هو شهادة الثانوية العامة وما فوق.

يجب أن يكون لديه خبرة في التعامل مع الحاسوب والأجهزة اللوحية للتعامل مع برنامج التعداد.

ألا يزيد عمره المتقدم عن 20 عاما.

يجب حضور التدريب واجتياز كافة التقييمات الموضوعة من قبل الهيئة الاعتماد المتعاون.

طريقة التسجيل في التعداد السكاني بالسعودية 2022

في حالة توفر الشروط التي ذكرت أعلاة يمكن التسجيل في التعداد السكاني لعام 2022 بالخطوات الأتية:

الدخول المباشر لبوابة التعداد. ثم الضغط على الدخول من تبويب النفاذ الوطني. ثم الانتظار حتى يتم تحميل صفحه الدخول عبر نفاذ الوطني. اكتب رقم الهوية في مكان اسم المستخدم. ادخل كلمة المرور لحساب منصة ابشر. قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة لونها هو الأخضر. اكتب رمز التحقيق. ثم المتابعة لخدمه تسجيل المتعاونين للإحصاء. تابع البيانات الظاهرة أمامك من أجل أتمام عملية تسجيل الطلب.

كم راتب المشاركة في التعداد السعودية للعام 2022

قدر راتب المشاركة في أعداد السكان بالمملكة السعودية لعام 2022 بمبلغ 200 ريال سعودي يوميا تقوم الهيئة بصرف هذا الراتب ومنحة في حالة المشاركة في أعمال التعداد السكاني كما يمكن الحصول على تلك الفرصة بتقديم طلب المعاونين في العمليات الاحصائية عبر المنصة الإلكترونية عبر الرابط المذكور أعلاة مع أستفاء كافة الشروط المطلوبة.