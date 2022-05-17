انت الان تتابع خبر الأجهزة الأمنية السعودية توجه ضربة قوية لـ وافديْن ومقيمَيْن وتقوم بمنع هذا الشيء الكارثي .. وتحذر 'هذه المخالفة تعد جريمة كبرى عقوبتها صارمة'!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في ضربة قوية، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السُّعُودية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بالقبض على وافديْن يحملون تأشيرة زائر ومقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، يمتلكون 22.3 كيلو جرامًا من المادة المخدرة الميثامفيتامين.

حيث استطاعت الاجهزة الأمنية في جدة من ضبط المجنيين وإنقاذ المنطقة من كارثة في حالة قيامها بتوزيع وتداول تلك المواد الممنوعة بين السكان

الشرطة وضبط مواد مخدرة

وبعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المواد المخدرة، جرى إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث يُجرم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي تُستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

ومواصلة اتخاذ الإجراءات

وتواصل السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين في الوقائع المشابهة، والقبض على كل من يشترك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.

جرائم يعاقبها القانون

كما تشمل تلك الجرائم وفق نظام مكافحة المخدرات بالمملكة، المساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع حال قصد المتهمون تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل البلاد، مع تتواصل الحملات الأمنية في جميع أنحاء المملكة من أجل ضبط الخارجين عن القانون.