سألوا نجل طلال مداح من الأفضل والدك أو الفنان السعودي محمد عبده ؟؟ فأجاب بكل جرأة صدم الكل .. لن تصدقوا ماذا قال ؟

وأكد عبدالله طلال مداح في لقاء ماض مع موقع "العربية.نت": بأن هناك 3 مدارس في الفن ولا يمكن مقارنة مدرسة بأخرى أدائياً، المشكلة لدينا أن الجمهور هو جمهور فلان أو جمهور فلان".

كما وضح نجل "صوت الأرض" أن ما يحدث في المقارنة بين طلال مداح ومحمد عبده مجرد زوبعات إعلامية.

وأكد أنه لا يمكن أن يتفوق أحدهما على الآخر إلا في النص الحلو واللحن الجميل وبذل أقصى الطاقات في تقديم شيء أفضل وهذا الأمر يعده طبيعياً.

وأشار إلى أن الفنان محمد عبده ينتمي إلى المدرسة المسرحية بينما طلال مداح يمثل المدرسة الارتجالية.

ولفت عبدالله في سياق حديثه إلى أن جميع الفنانين تربوا على صوت أم كلثوم وعبدالوهاب وفريد الأطرش ولم يحصروا أنفسهم في اتجاه واحد.

وكان الفنان السعودي، محمد عبده، أثار جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني: "(طلال مداح وأبوبكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية"، حسب قوله.

وأضاف الفنان تعليقا على أغنية "يا بلادي واصلي" ضاحكا: "هذا وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة... هذا ليس الوطن"، حد قوله.

وفي تعقيبه على أغنية "وطني الحبيب" للراحل طلال مداح، قال عبده إنها "مسروقة"، ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى، وأضاف: "الفنان يجب أن يعطي أحسن ما لديه لوطنه.. وأنا أتحدث كناقد وكشخص عاش معهما المرحلة تلك وكنت أقول ذلك أمامهما".

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل، حيث اعتبروا أن هذه التصريحات "مجحفة بحق فنانين عملاقين، كأبو بكر سالم وطلال مداح" مادفع محمد عبده للخروج في بث مباشر والاعتذار عن هذه التصريحات