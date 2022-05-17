نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسعار من المجلة تخفيضات هائلة بهايبر بنده السعودية 18/5/2022 أغتنم الفرصة في المقال التالي
تعتبر بنده واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تصل نسبتها لأكثر من 50%، فتحتوي بندة على مختلف المنتجات بداية من المنتجات الغذائية المتنوعة ما بين الخضروات والفواكه والألبان وكافة المنتجات الأخرى بالإضافة إلى مستلزمات المطبخ مع مستلزمات العناية الشخصية بالإضافة إلى الأدوات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات.
عروض بنده بالمملكة العربية السعودية
حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل وفيما يلي أبرز عروض بندة بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
تخفيضات نار وأحدث الأسعار هايبر بنده السعودية
- يشتمل العرض على طحين فاخر الأولى ويصل سعر الكيلو الواحد إلى 10 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على بطاطس لامب وسلون للقلي ومتوفر بسعر 15 ريال سعودي.
- ويتوفر في المتجر أيضًا جبنة كريم قابلة للدهن المراعي 2*500 جرام متوفر بسعر 20 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على لحم تونة خفيف بزيت دوار الشمس الخير 185 جرام ومتوفر بسعر 20 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على أرز ياسمين ألوها ومتوفر بسعر 20 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على صدور دجاج طرية ساديا 1 كيلو متوفر بسعر 25 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على مكرونة إيطاليانو 400 جرام متوفر بسعر 10 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على ذرة حلو قودي ذهبية كاملة الحبة 340 جرام متوفر بسعر 15 ريال سعودي.
تخفيضات خيالية بهايبر بنده السعودية
- كما يشتمل العرض على معجون رنا متوفر بسعر 20 ريال سعودي.
- من المنتجات التي يوفرها العرض أيضًا على حليب مجفف كامل الدسم أنكور 2.25 كيلو متوفر بسعر 57.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فيري 1.25 لتر ومتوفر بسعر 15 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على مناديل للوجه كلاسيك فاين ومتوفر بسعر 15 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك فيحتوي العرض أيضًا على مسحوق غسيل تايد مركز الأصلي ومتوفر بسعر 49.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسعار من المجلة تخفيضات هائلة بهايبر بنده السعودية 18/5/2022 أغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.