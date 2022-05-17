بالأسعار من المجلة تخفيضات هائلة بهايبر بنده السعودية 18/5/2022 أغتنم الفرصة

تعتبر بنده واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية وحرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات التي تصل نسبتها لأكثر من 50%، فتحتوي بندة على مختلف المنتجات بداية من المنتجات الغذائية المتنوعة ما بين الخضروات والفواكه والألبان وكافة المنتجات الأخرى بالإضافة إلى مستلزمات المطبخ مع مستلزمات العناية الشخصية بالإضافة إلى الأدوات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات.

عروض بنده بالمملكة العربية السعودية

حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل وفيما يلي أبرز عروض بندة بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

تخفيضات نار وأحدث الأسعار هايبر بنده السعودية

يشتمل العرض على طحين فاخر الأولى ويصل سعر الكيلو الواحد إلى 10 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على بطاطس لامب وسلون للقلي ومتوفر بسعر 15 ريال سعودي. ويتوفر في المتجر أيضًا جبنة كريم قابلة للدهن المراعي 2*500 جرام متوفر بسعر 20 ريال سعودي. يشتمل العرض أيضًا على لحم تونة خفيف بزيت دوار الشمس الخير 185 جرام ومتوفر بسعر 20 ريال سعودي. يحتوي العرض على أرز ياسمين ألوها ومتوفر بسعر 20 ريال سعودي. يشتمل العرض على صدور دجاج طرية ساديا 1 كيلو متوفر بسعر 25 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على مكرونة إيطاليانو 400 جرام متوفر بسعر 10 ريال سعودي. يحتوي العرض على ذرة حلو قودي ذهبية كاملة الحبة 340 جرام متوفر بسعر 15 ريال سعودي.

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