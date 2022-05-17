السعودية تحذر المواطنين والمقيمين تكرار هذه المخالفة الشائعة سيكلفك 100 ألف ريال والسجن لمدة عام! (تعرف عليها)

حيث أن النيابة كشفت من خلال منشور لها اليوم على حسابها الرسمي في تويتر، عن عقوبة من يقوم بامتهان التسول، وكذلك عقوبة من تم القبض عليه متلبساً بالتسول للمرة الثانية أو الثالثة.

تحذير النيابة العامة من التسول

وكشفت النيابة العامة أن كل من يمتهن التسول أو يحرض الغير على التسول أو يتفق معه على هذا الفعل أو يساعد المتسول بأي طريقة، فإنه يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تغريمه نحو 50 ألف ريال، كما تتضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب نفس الجريمة للمرة الثانية.

كما نص منشور النيابة العامة اليوم على أن من امتهن التسول أو أدار المتسولين، أو حرضهم أو اتفق معهم أو ساعدهم بأي شكل من الأشكال فإنه يعاقب بالحبس سنة ويتم تغريمه 100 ألف ريال سعودي.

كما يتم إبعاد كل من عوقب على التسول من المملكة العربية السعودية، ولن يتمكن من دخولها مرة أخرى إلا للحج أو العمرة فقط، ويستثنى من عقوبة الإبعاد كل من زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادهما، وذلك وفق الإجراءات النظامية بالمملكة.