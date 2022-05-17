نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار التامين الصحي للزيارة العائلية واسترجاع رسوم التامين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار التامين الصحي للزيارة العائلية ورسوم التامين الصحي والكشف الطبي للزيادة العائلية وتامين طبي لتأشيرة الزيارة والاستعلام عن التامين الصحي برقم الحدود أما بالنسبة لأسعار التامين الصحي للزيادة العائلية هي خدمة إلكترونية يوفرها مجلس الضمان الصحي بالتعاون مع كافة الشركات المرخصة لعمل التامين حيث تقدم تلك الشركات خدمة التامين الصحي لجميع أقارب المقيمين في المملكة السعودية ويشترط أن تكون القرابة من الدرجة الأولي أي الوالدين والزوجة والأبناء قدم لهم خدمه من افضل الخدمات التي توفرها أفضل الشركات المملكة السعودية للمقيمين والوافدين إليها وهي التامين الصحي على ايدي طاقم طبي على مستوى من الكفاءة والإتقان في العمل من جانب اخر تقدم العديد من الخدمات الأخري المتعلقة بالزيارة العائلية التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

أرخص أسعار التامين الصحي للزيارة العائلية

تتنافس جميع الشركات الخاصة بالتامين الصحي إلى التحقيق كل ما يتمناه الأفراد والعائلات من المقيمين والوافدين في الحصول على أفضل تامين صحي بأقل الأسعار لذلك تسعى الشركات إلى تقديم افضل العروض من اجل الحصول على موافقة ورضا العملاء.

استرجاع رسوم التامين الصحي للزيارة العائلية

حددت حالات يمكن لها استرجاع رسوم التامين الصحي الخاص بالزيارة العائلية وهي:

يمكن استرجاع الرسوم في حالة دفعها وعدم الاستفادة من الخدمة.

وفي حالة دفع الرسوم ثم انتهت الجلسة لطلب المدعي لشطب الملف لذلك سوف يتم تخفيض الرسوم مع رد المبلغ المدفوع بناء على ما يلي:

إذا انتهت الجلسة قبل أن تبدأ المحكمة في سماع الأدلة. أو إذا لم تكن المحكمة بحاجة لسماع الأدلة وذلك قبل بدء الاستماع لمطالبات الأطراف سوف يتم استرداد 50% من المبلغ. لو في حالة انتهاء الجلسة بعد البدء في الاستماع إلى ما سبق سوف يتم استرداد 25% من المبلغ.

تجديد تامين الزيارة العائلية

الدخول إلى موقع شركة التامين التي تريد التعامل معها عبر شبكة الأنترنت.

ادخل البيانات الخاصة بالشخص المقيم.

املأ البيانات الخاصة بالتأشيرة.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالزيارة مثل:

البيانات الشخصية والبيانات الصحية.

الخطوة الأخيرة قم بسداد الرسوم المطلوبة حتى يتم التجديد.

طريقة الاستعلام عن تامين الزائرين

الدخول مباشرة إلى موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني الرسمي عبر الأنترنت. اضغط على زر استعلام عن تامين الزائرين المتواجد أمامك في الواجهة الرئيسية. ثم الدخول إلى صفحة بيانات الخدمة. اختر الدخول على الخدمة. ثم ادخل رقم الجواز السفر الخاص بالشخص الزائر. وبعد إدخال كود التحقيق المرئي.

قم بالضغط على موافقة سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بتامين الزائر.