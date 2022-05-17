نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر صادم لجمهور نادي الاتحاد إيقاف فهد المولد لمدة عام ونصف اعرف التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قراراً صادماً لعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي عامة، والمملكة العربية السعودية خاصة منذ قليل حيث أعلنت إيقاف اللاعب الدولي فهد المولد لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، في نادي الاتحاد السعودي لمدة 18 شهراً.

ما هو سبب إيقاف فهد المولد

تم إيقاف اللاعب بناءً على ثبوت تعاطيه إحدى أنواع المنشطات المحظورة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، حيث تُجرِي الوكالة فحصاً عشوائياً لكل أنواع الرياضيين في مختلف المسابقات بأخذ عينة من اللاعب وفحصها بصورة فجائية.

وبدأت الأحداث يوم الإثنين الموافق الحادي والعشرون من شهر فبراير الماضي، حيث تم جمع عينتين عشوائيتين من اللاعب في مباراة الاتحاد والتعاون في كاس خادم الحرمين الشريفين وإرسالهما إلى مختبر سويسرا المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للكشف عن المنشطات، وتم الرد بنتيجة التحاليل يوم 23 مارس 2022 ميلادياً، بأن العينة إيجابية لإحتوائها على عناصر محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات، أو نواتجها، أو الآثار الدالة عليها وفقاً لقوانين الوكالة، وكانت هذه المادة هي مادة (Furosemide)، وبناءً على ماتقدم تم إشعار اللاعب فهد المولد بنتيجة الفحص يوم 27 من نفس الشهر، وقد تنازل اللاعب عن حقة في تحليل تأكيدي للعينة الثانية، وبالتالي تم عقد جلسة إستماع يوم 11 مايو 2022، والتي حضرها اللاعب وأُتيحت له الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وإيضاح أي شبهات أو لبس، وقد أفضت الجلسة إلى إصدار قرار إيقاف اللاعب.

مضمون قرار الإيقاف

قررت لجنة الإستماع لقضايا المنشطات إيقاف اللاعب لمدة عام ونصف إبتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت، وهو تاريخ 28 من شهر مارس 2022، حيث يحظر على اللاعب خلالها المشاركة في المنافسات الرياضية، وبالتالي غيابه عن مباراة الديربي السعودي بين الاتحاد والهلال وبقية مباريات الدوري الحاسمة، على أن تكون عودته للتدريب قبل شهرين من إنقضاء مدة العقوبة.

فرصة إستئناف فهد المولد على القرار

قد أعلنت اللجنة في بيانها على الصفحة الرسمية لها على موقع تويتر أن قرار الإيقاف قابل للإستئناف خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ إصداره، ولكن من المتوقع عدم إستئناف اللاعب على القرار نظراً لتنازله عن حقه في فحص العينة التأكيدية.