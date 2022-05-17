نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث يبحث محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع السعودي، عن عودة المساعدات المقطوعة، التي كانت تصرف مرة واحدة للأسرة خلال العام في موعد محدد، وكان تتراوح قيمتها ما بين العشرة آلاف الى 30,000 ألف ريال لكل أسرة سنوياً، لذلك أصبح يعتمد عليها فئه كبيره من أصحاب الدخل المنخفض كمساندة ودعم حقيقي لسد احتياجاتهم من نفقات والتزامات مالية.

وقد انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع تويتر حول احتمالية عودة صرف المساعدة المقطوعة من جديد وهذا ما لم تؤكده وزارة الموارد التنمية والبشرية بشكل رسمي حتى الآن، خاصةً أن النظام الضمان الاجتماعي المطور أصبح يتسع بعد تطويره من قبل الجهات المعنية ليشمل أكبر قدر من الفئات المحتاجة للدعم في المملكة.

صرف المساعدة المقطوعة

قد تم منذ فترة طويلة قفل باب التسجيل في المقطوعة وعدم صرفها للمستفيدين المسجلين بها، ولم تقم الوزارة بذكر أي توضيحات رسمية عن هذا الأمر، وأصبح البحث متزايد حول هل سيعود صرفها مرة أخري وقد وجهه عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يحصلون على المساعدات المقطوعة في الفترة التي كان يتم صرفها بانتظام بالمطالبة بعودة صرفها، حيث أنهم يحتاجون إلى كل وسائل الدعم والإعانات التي تقدمها الحكومة السعودية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، وهو ما قامت بالفعل الدولة في الفترة الأخيرة بتعويض المقطوعة في صورة عدة برامج دعم أخرى يحصل عليها المشمولين بالدعم والحماية الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي المطور بديل المساعدة المقطوعة

وقد أصبح التسجيل في الضمان الاجتماعي آلمطور هو أفضل السبل لحصول المستحقين للدعم على المساعدات المالية بشكل شهرى منتظم، لذلك يجب على جميع الأفراد والأسر المحتاجين التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، وذلك في حالة أن كانوا الفئات يشملها نظام الضمان او كانت تنطبق عليه أهلية الحصول على الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور