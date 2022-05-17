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عمر شويل - جدة الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443 خطوات وشروط التقديم؛ يبحث العديد من المواطنين يومياً في المملكة السعودية عن منح الأراضي المجانية التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين الذين يريدون الحصول على قطعة أرض مجانية نظراً لعدم وجود مساكن خاصة بهم لذلك يقدم الديوان الملكي هذه المنحة لمن تنطبق عليه الشروط التي وضعتها المملكة ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة التقديم في الدِيوان المَلكي السعودي للحصول على قطع أراضي مجانية وشروط الحصول عليها.

طريقة الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443

يمكن التقديم على منحة الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي عن طريق بعض الخطوات البسيطة ولكن لابد من الانتباه إلى شروط الحصول على هذه المنحة ويتم التقديم عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان. النقر على سكني ثم اختيار مستفيد. الضغط على تسجيل دخول. تدوين البيانات المطلوبة مثل بيانات السكن الحالي والدخل الشهري وغيرها. إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على إرسال.

شروط الحصول على الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل المملكة السعودية لابد من الانتباه إلى للحصول على قطعة أرض وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم وأسرته حاملين للجنسية السعودية.

كم يشترط أن يكونوا أيضاً مقيمين إقامة دائمة في المملكة السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من هذه المنحة من قبل.

خطوات الاستعلام عن مِنحة أرض من الدِيوان الملكي

يمكن الاستعلام عن منح الأراضي المجانية عن طريق الخطوات التالية :

الانتقال إلى منصة بلدي. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية من الخيارات. النقر على خدمات بلدي. ثم النقر على الاستعلام عن الأراضي والمنح. تدوين رقم الهوية ورمز التحقق وكلمة المرور. ثم تدوين رقم السجل. النقر على عرض.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السُعودي 1443 كما وضحنا لكم شروط التقديم و خطوات الاستعلام عن منحة الأراضي المجانية من الدِيوان الملكي.