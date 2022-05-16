بأقل دخل قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبدون اعتماد جهة العمل

بأقل دخل قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية ميسرة بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد تتناسب مع الدخل الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى في المملكة.

بأقل دخل قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب لجميع المواطنين بالمملكة

تمويل شخصي كاش ونقدى بدون كفيل ولا ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى إجراءات سريعة وسهلة لإتمام جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل ، كما توفر الشركة العديد من المزايا الأخرى التي يمكن للعميل الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة إمكان للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد

توفر شركة إمكان للتمويل منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بدون شرط اعتماد جهة العمل.

موافقة فورية وسريعة من شركة إمكان للتمويل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

مبلغ تمويل شركة إمكان يمكن أن يبدأ من 2000 ريال سعودي ويصل حتي 50 ألف ريال سعودي.

القرض الشخصي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية من شركة إمكان للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل