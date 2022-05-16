كم نسبة الخصم للتأمينات على راتب 4000 ريال سعودي تداول عدد كبير من الموظفين في المملكة العربية السعودية في القطاعات المختلفة في هذا التوقيت تساؤل هام بشأن قيمة الخصم التي يتم إقرارها من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الراتب الخاص بالموظف، حيث قام أحد الأشخاص بتوجيه تساؤل عن قيمة الخصم من قبل التأمينات الاجتماعية في حالة كان الراتب الخاص به على نحو 4000 ريال سعودي، حيث تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمسؤولة عن تطبيق نظام التأمينات في السعودية بتحديد نسبة محددة للخصم من الراتب الكلي الخاص بالموظف، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التعرف على كم نسبة الخصم للتأمينات على راتب 4000 ريال سعودي وكيفية احتساب قيمة الخصم والراتب.

نسبة الخصم للتأمينات على راتب 4000 ريال

ونجد أن المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية تقوم بتخصيص نسبة ثابتة يتم خصمها من الراتب الخاص بالموظف والتي تصل إلى حوالي 9% من قيمة الراتب لحساب التأمين الاجتماعي، لذلك فإنه في حالة تقاضي الموظف راتب يصل إلى 4000 ريال سعودي، فإن التأمينات تقوم باحتساب النسبة المحددة، فإن عند حساب قيمة الـ 9% نجدها تعادل 360 ريال يتم خصمهم من مرتب الموظف، وهي القيمة التي يتم خصمها، ونجد أنه في حالة حصول الموظف على إضافات راتب فإن الشركة تتحمل نسبة 6% من التأمين لتصل القيمة الإجمالية المستحقة 15% يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن مستحقات تأمينية برقم الهوية والسجل المدني gosi.gov.sa لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نسبة الخصم من راتب الموظف للتأمينات

نسبة 9% على معاش الموظف.

نسبة 9% على المؤسسة التي يعمل بها الموظف.

النسبة 2% على التأمين ضد المخاطر وإصابات العمل.

نسبة 1% على تطبيق ساند من المنشأة.

نسبة 1% على الشخص نفسه.

كيفية حساب الراتب ونسبة خصم التأمينات

ويمكن التعرف على القيمة الخاصة بالراتب والنسبة التي يتم خصمها من التأمينات الاجتماعية بسهولة من خلال احتساب قيمة الخصم بناء على النسبة المحددة والتي تكون على نحو 9%، كما نجد أنه يمكن أن يتم التعرف خصم نسب التأمينات الاجتماعية وقيمة الراتب بسهولة عن طريق تحميل تطبيق حاسبة الراتب وخصم التأمينات، والتي يتم تحميلها بسهولة على الهاتف الذكي لتقديم والذي عدد من المزايا الهامة والتي تتمثل فيما يلي.