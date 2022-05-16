طريقة تسجيل استمارة تكافل الطلاب الخيرية شروط إعانة تكافل takaful.org.sa بوابة طلاب المدارس

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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل استمارة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات 1443 وهي إعانة تكافلية يقدمها نظام برنامج مؤسسة تكافل الخيري takaful.org.sa، وذلك من خلال بوابة الطلاب والمدارس، وسنشرح من خلال هذا التقرير طريقة التسجيل في تكافل للطلاب للعام الدراسي 1443، كما سنستعرض شروط برنامج تكافل الطلابي والذي تم إنشاءه من خلال مؤسسة تكافل الخيرية الداعمة للطلاب والطالبات الذين بحاجة للدعم المادي والعيني والمعنوي، وذلك بجميع مدارس المملكة الحكومية، ويهدف برنامج مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للطلاب للمساعدة في استمرارية تحصيلهم علمياً، دون تكبد عناء الحاجة المالية التي تُعيق التحصيل العلمي، وذلك بانتقالهم من براثن الاحتياج إلى أُفق الاكتفاء المادي الذي يطمحون إليه.

طريقة تسجيل استمارة تكافل الطلاب الخيرية شروط إعانة تكافل takaful.org.sa

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة تكافل الخيرية لدعم الطلاب والطالبات قد انطلقت وتم تفعيلها منذ أكثر من 12 عام، وتحديداُ في رمضان 1431، وللمؤسسة الصفة الاعتبارية الرسمية المستقلة، وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا ويولي خادم الحرمين الشريفين اهتمامه البالغ بدعم مؤسسة تكافل الخيرية، وذلك من خلال توفير دعم وإعانة مالية سخية للطلاب المحتاجين، هذا بجانب برامج الدعم العينية من خلال برنامج وجبتي وكسوتي، بالإضافة إلى برامج أخرى توفرها المؤسسة، كالتدريب والتمكين الرقمي وجائزة التفوق للمتميزين علمياً، وغيرها من البرامج الأخرى.

أما عن موارد تمويل مؤسسة التكافل الخيرية لدعم الطلاب والطالبات، والتي يؤهلها للقيام بواجبها لأبناء المملكة من الطلاب والطالبات، وذلك عن طريق برامج شراكة مع بعض المؤسسات والهيئات والجهات، سواء جهات حكومية أو خاصة، ويمكن التسجيل للاستفادة من إعانة تكافل للطلاب والطالبات إلكترونيا على رابط بوابة تكافل، وذلك وفق نظام أهلية استحقاق الدعم والإعانة، وفق شروط وضوابط وضعتها المؤسسة، حيث تقوم المؤسسة بتدقيق حالات الطلاب، وتحديد المستفيدين من الدعم وفق معالجة دقيقة لبيانات كلا من الطلاب وأولياء أمورهم، وهي البيانات المُسجلة على قاعدة بيانات الجهات الحكومية المعنية.

طريقة التقديم للحصول على إعانة تكافل الطلاب الخيرية 1443

أما عن طريقة التقديم على استحقاق إعانة تكافل فتتم من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، حيث يتواجد بصفة دائمة لجنة خاصة لبرنامج تكافل بكل مدرسة، وتقوم لجنة التكافل هذه بدراسة حالات الطلاب المحتاجين لدعم وإعانة تكافل، ويتم حصرهم، وإعداد كشوف بأسمائهم ويتم رفع تلك الكشوف وتحميلها على رابط موقع بوابة المدارس على موقع مؤسسة تكافل الإلكتروني.

برامج مبادرة مؤسسة تكافل الخيرية بوابة الطلاب والمدارس

تقدم مؤسسة تكافل لبطلاب من خلال رابط التسجيل على تكافل الطلاب العديد من البرامج دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة بما يضمن استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي، وتشمل تلك البرامج ما يلي:

الإعانة المالية.

وجبتي.

كسوتي.

التمكين الرقمي.

التدريب.

جائزة تفوق.

الكتاب الإلكتروني.

الحج.

الدروس الخصوصية.

التجسير.

مرشدي.

استشرني.

شروط التسجيل الطلاب والطالبة لاستحقاق إعانة مؤسسة تكافل الطلاب الخيرية

الإعانة تقدم للطلاب السعودين الجنسية.

يستفيد الطلاب من اليتامى وذوي الإعاقة.

أصحاب الظروف المعيشية الصعبة.

دخل ولي أمر الطالب أقل من 4000 ريال.

أن يكون والي الأمر مسجلاً في الضمان الاجتماعي.

في الحالات: سجن الأب، كبر عمر الأب.

التزام الطلاب المستفيدين بالحضور والدوام الكامل أثناء المرحلة الدراسية.

التسجيل يتم من خلال لجنة تكافل الخيرية بالمدرسة.

تقوم اللجنة بدراسة الحالات المسجلة والتحقق منها.

يكون إيداع مبلغ الإعانة في حساب المدرسة، وتقوم المدرسة بصرفة للطلاب المستفيدين.

مؤسسة تكافل الخيرية

آلية الاستعلام عن موعد نزول إعانة الطلاب عبر مؤسسة تكافل الخيرية

أعلنت مؤسسة “تكافل الطلاب” الخيرية، عن الألية المتبعة في الاستعلام عم موعد صرف ونزول إعانة الطلاب والطالبات، ويتم صرف الإعانة على دفعتين، وذلك أثناء الفصل الدراسي الأول والثاني،كما يمكن تواصل الطلاب وأولياء أمورهم مع مؤسسة تكافل من خلال الرقم الموحد للاستفسار والمقترحات: 920033951، وذلك في مواعيد عمل المؤسسة من يوم الأحد وحتى يوم الخميس أسبوعياً، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

جهود مؤسسة تكافل الطلاب الخيرية في إعانة الطلاب والطالبات

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من إعانة تكافل الطلاب للدفعة الثانية هذا العام قد بلغ في العام الحالي حوالي 273 ألف طالب وطالبة، أما عن عدد المدار التي استفاد طلابها من دعم مؤسسة تكافل للعام الحالي فقد بلغت 17 ألف مدرسة، وإجمالي ما تم صرفه للطلاب سواء كانت الإعانة مالية أو عينية، فقد تم صرف 136 مليون ريال للدعم المالي والكسوة المدرسة والحقيبة المدرسة والوجبات المدرسية، هذا وقد استملت إعانة تكافل على 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم.