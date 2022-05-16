نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين للنساء والرجال بأقل راتب تقاعدي يصل مليون ونصف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواطن سعودي أو مقيم وتبحث عن طريقة تساعدك في الحصول على مبلغ مالي يقوم بمساعدتك في بناء أحلام، أو زواجك أو شراء سيارتك الخاصة، إليك الحل الأمثل والسريع لتحقيق كل ما تحتاج إليه في أسرع وقت عن طريق التقديم لطلب تمويل شخصي بمبلغ مالي مناسب لك و لراتبك الشهري، حتى لا تقلق من دفع الأقساط الشهرية بجانب أنك سوف تحصل على المبلغ الذي تريده بإجراءات سريعة وبسيطة، فقط يمكنك التقديم لطلب تمويلك من خلال البنك أو الشركة التي تقدم هذا التمويل بموافقة البنك المركزي السعودي، والذي يقدم أفضل العروض والخدمات المجانية للمواطنين والمقيمين لخدمة جميع الأفراد وتقديم كل ما هو مفيد لهم.

تمويل شخصي بأقل راتب

يمكنك أن تحصل على تمويل شخصي إذا كان راتبك لا يقل عن 3,500 ريال ولا يوجد لديك أي تعثرات مالية، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب، ومتاح التمويل لجميع الأفراد وللنساء والرجال بشرط أن يتم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لذلك، حتى يتمكن البعض منهم أن يحصل على التمويل المناسب له بدون قلق أو خوف، والبنك يقدم أيضا تمويل لسداد المديونية لمن يريد ذلك وذلك له شروط ومستندات معينة، ولكن اليوم نتحدث عن التمويل الشخصي للموظفين وللمتقاعدين، ولكل منهما شروط ومزايا معينة وفق ما تم توفيره من خلال البنك لراحة أفضل لجميع المواطنين وتقديم كل ما هو مفيد أمن لهم.

مزايا التمويل الشخصي

التمويل الشخصي متاح للموظفين بمبلغ يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال بدون كفيل، مع إعادة التمويل بعد سداد نسبة 20% من قيمة المبلغ الأول، قرض للنساء بدون رسوم، ويتاح هذا التمويل للسعوديين فقط، بشرط أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما للرجال والنساء وكما أنه يجب أن يكون موظف على رأس العمل، كما أنه لديه حساب راتب لبنك السعودي، ومن يعمل بالجهة الحكومي يكون على رأي العمل لمدة شهر قبل التقديم لطلب التمويل، ومن يعمل بالقطاع الخاص يكن موظف قبل طلب التمويل لمدة 3 أشهر، مع تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، والرسوم الإدارية 1% من قيمة المبلغ التمويلي، أو ما يقارب 5000 ريال أيهما أقل.

مزايا وشروط التمويل للمتقاعدين

يحصل المتقاعدين على مبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات، ويتم سداد المبلغ على دفعات شهرية بسيطة وفق الراتب التقاعدي للمواطن، والتمويل متاح للسعوديين والسعوديات، وأن يكون العمر يبدأ من 38 عاما وحتى 65 عاما عند أخر موعد لسداد الأقساط الشهرية، تمويل نقدي للعاطلين عن العمل، ولا يحتاج إلى ضامن، كما متاح أن يحصل على تمويل إضافي في حالة إذا كان هناك زيادة في الراتب التقاعدي، وإعادة التمويل بعد سداد نسبة 20% من قيمة التمويل، وقد يحصل على التمويل الثاني بنفس المبلغ التمويلي الأول، ويكون بفترة سداد خمس سنوات، ويمكنك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم لطلب تمويل المتقاعدين

سوف تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للاستثمار، وتعبئة نموذج طلب تمويل المتقاعدين، وتقديم صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون طبق الأصل وسارية المفعول، مع تقديم العنوان كاملا، وإثبات العنوان وإرفاق ما يثبت ذلك، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر سابقة ومختوم، ويمكنك أن تختار التمويل بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب ولكن في حالة إذا كان اختيارك للتمويل بدون تحويل الراتب إلى البنك السعودي للاستثمار فأنه يجب عليك أن تقم بكتابة اسم المؤسسة العامة للتقاعد، ومختوم وموقع، ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء للاستفسار عن التمويلات المتاحة والعروض المتوفرة على الرقم المجاني 8001248000 من داخل المملكة.