نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022 localhaj.haj.gov.sa وشروط التسجيل في حج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022 أصبح من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع اقتراب موعد فتح رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي على تويتر أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة سوف تعلن قريباً، وسوف يتم الإعلان عن كافة الإجراءات والاشتراطات عبر موقع الوزارة الرسمي haj.gov.sa، وشددت الوزارة على عدم الانسياق وراء المواقع المشبوهة التي تروج لمعلومات غير رسمية عن الحج، وكذلك عن موعد التسجيل لحجاج الداخل وعن موعد فتح البوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الداخل 1443.

وجدير بالذكر أن طلب التسجيل في الحج الداخلي 1443 يتم بشكل إلكتروني، من خلال رابط وزارة الحج والعمرة ومن خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني طريقة التسجيل في الحج الداخلي وكيفية استخراج تصاريح الحج 2022، وما هي شروط التسجيل في الحج الداخلي 2022.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb



وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 6, 2022

يتم حجز واستخراج تصريح حج المواطنين والمقيمين إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني أو الدخول مباشرة على رابط الإدارة العامة لحجاج الداخل المسار الإلكتروني. النزول لأسفل الصفحة والنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. الضغط على خيار “حجز واستخراج تصريح للمواطنين والمقيمين”. إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق ودون أخطاء. استعراض برامج الخدمات لحجاج الداخل واختيار البرنامج المناسب. اختيار منشأة الحج التي يرغب التعاقد معها والنقر على تقديم الطلب. سوف تصلك رسالة عبر الجوال تحتوي على رمز تحقق قم بإدخاله. انتظر قليلاً وسوف تصلك رسالة تفيد بأنه تم التسجيل المبدئي بنجاح. وفي حال اجتياز المعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة سوف يتاح لكم استكمال الإجراءات واختيار الباقة والحجز والدفع الإلكتروني وإصدار تصريح.

شروط التسجيل في الحج الداخلي 1443

لم تعلن وزارة الحج والعمرة حتى الآن عن شروط التسجيل في الحج الداخلي هذا العام. ولكن هناك بعض الشروط العامة التي يجب الالتزام بها وهي كالتالي:-

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي أو من جنسية أخري ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومثبت ذلك في تطبيق توكلنا.

لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تمنعه من أداء الحج.

تقديم جميع المستندات اللازمة واستخراج كافة الشهادات الصحية المطلوبة.

دفع الرسوم المقررة والحجز إلكترونياً عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

البوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الداخل 1443

تقدم البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين. ومقدم الخدمة هي الإدارة العامة لحجاج الداخل. وقد أتيحت هذه الخدمة لتيسير إجراءات استخراج تصاريح الحج. وكذلك منع الازدحام والاختلاط والإصابة بفيروس كورونا الخطير. وتوفيراً للوقت والجهد والمال واتباع لرؤية المملكة في 2030 في التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنهاء كافة الإجراءات.