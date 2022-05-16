حول نقاطك من مصرف الراجحي الى مبالغ مالية وكيفية الاستفادة منها

عملاء الراجحي محظوظين بالاستفادة من شراء مشترواتهم من الشركات التي تتعامل مع بنك الراجحي والاستفادة من مكافاة اخذ النقاط على كمية المشتروات من خلال بطاقات صرف الراجحي وتحويل هذه النقاط الى مبالغ يمكن صرفها بشراء بعض الاحتياجات من هذه الشركات، ويهتم الكثير من عملاء الراجحي بالبحث عن الطريقة التي من خلالها يكون من السهل عليهم تحويل النقاط الخاصة بالراجحي إلى مبالغ مالية والإستفادة منها،ونوضح بداخل المقالة كيفية الاستفادة من نقاط الراجحي وتحويلها الى مبالغ مالية، كما أن هذه الميزة من أهم المزايا التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه وهناك العديد من المزايا سوف نذكرها بداخل المقال.

أهم مزايا التحويل من نقاط مصرف الراجحي لمبالغ مالية:

عملاء مصرف الراجحي يستفيدون من تعاملات بطاقات الراجحي في شراء احتياجاتهم واضافة نقاط كمافاة من الشركات التي تتعامل معها عملاء الراجحي ويمكن الاستفادة من هذه النقاط بتحويل هذه النقاط الي مبالغ مالية يمكن الاستفادة منها وشراء أي منتجات من الشركات التي تتعامل مع بطاقات الراجحي ومن أهم مزايا تحويل النقاط ما يلي:

من أهم المزايا إنه يمكن الاستفادة من النقاط ومن الطبيعي أن تزداد بشكل تدريجي بمجرد الشراء لمنتجات مع عدم وجود أي تغير بالقيمة الخاصة برصيد العميل من النقاط.

وكذلك يمكن الاستفادة من تحول النقاط لأميال الفرسان بواسطة برنامج المكافأة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم مسجيل في برنامج المكافأة لكي يتمكن من تحويل رصيد النقاط لأي عضو آخر من عملاء الراجحي.

إمكانية حصول العميل على النقاط من خلال الجوال.

ويستفيد عملاء الراجحي من النقاط بتحويل هذه النقاط لإحدى المؤسسات الخيرية والتبرع لها.

كيفية الحصول على رصيد نقاط الراجحي:

من خلال نقاط بطاقة ماسترد كارد الذهبية أو كلاسيك أو بلاتينيوم : عند الشراء محليا أو دوليا تمنح العميل عدد نقطة واحدة كهدية على المشتريات.

: عند الشراء محليا أو دوليا تمنح العميل عدد نقطة واحدة كهدية على المشتريات. بطاقة فيزا في آي بي : بمجرد استخدامها في حالة الشراء محليا أو دوليا تمنح العميل حتى أربعة نقاط هدية.

: بمجرد استخدامها في حالة الشراء محليا أو دوليا تمنح العميل حتى أربعة نقاط هدية. بطاقة فيزا انفينت : بمجرد استخدامها عند الشراء أيضا تمنح العميل من 3 حتى 4 نقاط.

: بمجرد استخدامها عند الشراء أيضا تمنح العميل من 3 حتى 4 نقاط. بطاقة بلاتنيوم : فهي من البطاقات التي تعطي نقطتين للعميل عند أي عملية شراء.

: فهي من البطاقات التي تعطي نقطتين للعميل عند أي عملية شراء. بطاقة ماسترد كارد قسط: عند الشراء تمنح العميل من 1 حتى 3 نقاط على المشتريات إما محلية أو دولية.

خطوات تحويل النقاط بمبلغ مالي ببنك الراجحي: