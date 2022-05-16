خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه الوطنية إلكترونيا برقم الحساب وسداد الفاتورة إلكتروني

الكثير من المواطنين السعوديين ،يبحثوا عن طريقة الإستعلام عن فاتورة المياة الوطنية ،من خلال شركة المياة الوطنية الرسمية السعودية ،فهي من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطن السعودي أخر كل شهر ،ولذلك قامت شركة المياه الوطنية السعودية بإتاحة عدة طرق لمعرفة قيمة فاتورة المياه الوطنية، وأييضا تقديم طلب إعتراض ،وسداد الفاتورة إلكتروني ،دون الحاجة للذهاب إلي الإدارات الحكومية من أجل سداد الفاتورة.

الطريقة المتبعة للإستعلام عن فاتورة المياة الوطنية إلكترونيا

يمكن الإستعلام عن فاتورة المياة الوطنية إلكترونيا،من خلال بوابة شركة المياه الوطنية الرسمية،وذلك لتسهيل علي المواطنين السعودين ،وتوفير الوقت ،والمجهود ،في الذهاب للإدرات الحكومية ،ويتم الإستعلام بإتباع الخطوات الأتية:

أولا:الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية لشركة المياة الوطنية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول في حالة إذا كان لديك حساب ،أو الضغط علي إنشاء حساب جديد.

فتح الصفحة الرئيسية ،ثم الضغط علي أيقونة المعلومات والإستعلامات.

سوف يظهر عدة خيارات ،يتم الضغط علي أيقونة الإستعلام عن الفاتورة.

ثم بعد ذلك الضغط علي خيار الإستعلام عن الفاتورة، ثم تحديد الإستعلام عن الفاتورة.

ثم كتابة رقم الحساب ،في الخانة المخصصة له.

وبعد ذلك النقر علي أيقونة إستعلام.

وأخيرا:سوفت تظهر فاتورة المياه،وجميع الفواتير المتأخرة ،والغرمات إن وجد.

الخطوات المتبعة لسداد فاتورة المياةه الوطنية إلكترونيا

لكي يتم سداد فاتورة المياه الوطنية إلكترونيا ،من خلال بوابة شركة المياه الوطنية الإلكترونية الرسمية ،دون الحاجة للذهاب للإدرات الحكومية ، يتم إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي: