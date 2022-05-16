نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه الوطنية إلكترونيا برقم الحساب وسداد الفاتورة إلكتروني في المقال التالي
الكثير من المواطنين السعوديين ،يبحثوا عن طريقة الإستعلام عن فاتورة المياة الوطنية ،من خلال شركة المياة الوطنية الرسمية السعودية ،فهي من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطن السعودي أخر كل شهر ،ولذلك قامت شركة المياه الوطنية السعودية بإتاحة عدة طرق لمعرفة قيمة فاتورة المياه الوطنية، وأييضا تقديم طلب إعتراض ،وسداد الفاتورة إلكتروني ،دون الحاجة للذهاب إلي الإدارات الحكومية من أجل سداد الفاتورة.
الطريقة المتبعة للإستعلام عن فاتورة المياة الوطنية إلكترونيا
يمكن الإستعلام عن فاتورة المياة الوطنية إلكترونيا،من خلال بوابة شركة المياه الوطنية الرسمية،وذلك لتسهيل علي المواطنين السعودين ،وتوفير الوقت ،والمجهود ،في الذهاب للإدرات الحكومية ،ويتم الإستعلام بإتباع الخطوات الأتية:
- أولا:الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية لشركة المياة الوطنية.
- ثم بعد ذلك تسجيل الدخول في حالة إذا كان لديك حساب ،أو الضغط علي إنشاء حساب جديد.
- فتح الصفحة الرئيسية ،ثم الضغط علي أيقونة المعلومات والإستعلامات.
- سوف يظهر عدة خيارات ،يتم الضغط علي أيقونة الإستعلام عن الفاتورة.
- ثم بعد ذلك الضغط علي خيار الإستعلام عن الفاتورة، ثم تحديد الإستعلام عن الفاتورة.
- ثم كتابة رقم الحساب ،في الخانة المخصصة له.
- وبعد ذلك النقر علي أيقونة إستعلام.
- وأخيرا:سوفت تظهر فاتورة المياه،وجميع الفواتير المتأخرة ،والغرمات إن وجد.
الخطوات المتبعة لسداد فاتورة المياةه الوطنية إلكترونيا
لكي يتم سداد فاتورة المياه الوطنية إلكترونيا ،من خلال بوابة شركة المياه الوطنية الإلكترونية الرسمية ،دون الحاجة للذهاب للإدرات الحكومية ، يتم إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:
- أولا:الدخول علي الموقع الرسمي لشركة المياه الإلكتروني.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال إسم المستخدم ،وكلمة المرور.
- سوف يتم إرسال رمز التحقيق في رسالة نصية، يتم إدخال الرمز في الخانة المخصصة له.
- فتح الصفحة الرئيسية،ومنها الضغط علي أيقونة رقم الحساب لسداد الفاتورة.
- ثم بعد ذلك إختار بنك الراجحي.
- يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.
- ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة الفواتير ،ثم تحديد نوع الفاتورة.
- يتم تحديد فاتورة المياه.
- ثم يتم إدخال رقم الحساب البنكي.
- الضغط علي فاتورة الخدمات الإلكترونية.
- ثم الضغط علي تسديد فاتورة المياه الوطنية.
- وأخيرا:سوف يصل رسالة نصية ،تأكد سداد فاتورة المياه الوطنية بنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه الوطنية إلكترونيا برقم الحساب وسداد الفاتورة إلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.