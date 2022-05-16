نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التمويل الشخصي من بتك الراجحي السعودية لعام 1443 في المقال التالي

عروض التمويل الشخصي هو عبارة عن سلسلة من العروض الترويجية والخصومات والتمويل التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء الراغبين في الوصول إلى التمويل الشخصي وهو أحد العروض المتميزة في قطاع التمويل الشخصي في المملكة ويعد مصرف الراجحي هو جهة تمويل وأحد البنوك الرائدة في برامج القروض سواء الشخصية أو الاستثمارية أو العقارية أو غيرها من أنواع التمويل، للشركات أو الأفراد أو المؤسسات. مزايا عروض التمويل الشخصي من بتك الراجحي يقدم مصرف الراجحي لعملائه سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية خدمات الوطني 1 المصرفية الشخصية من خلال ميزات متنوعة تفيد متلقي التمويل ، ومن أهمها: فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا الإعفاء من الرسوم الإدارية عند تقديم الطلب عبر تطبيق الراجحي رسوم إدارة الاسترجاع على بطاقات العملاء سواء ائتمانية أو مسبقة الدفع تقدم هوامش ربح تنافسية مقارنة بمنتجات التمويل المصرفي الأخرى سرعة إتمام العملية يمكن للعملاء المتقاعدين أو القريبين من التقاعد الوصول إلى الأموال معدل النسبة السنوي 1.43٪ الطلبات المقدمة من خلال المكاتب الفرعية معدل النسبة السنوي للمتقدمين الذين يجتازون الطلب يبدأ من 0.96٪ استفد من خدمات ومنتجات التمويل الأخرى التي يقدمها مصرف الراجحي القيام بكافة إجراءات توفير وتنفيذ التمويل من خلال التطبيق الإلكتروني دون زيارة فروع البنك الأموال المتاحة للمواطنين السعوديين أو المقيمين يمكن للمقيمين التقدم للحصول على تمويل بدون ضامن الإعفاء من الديون في حالة الوفاة أو العجز الكلي. شروط عرض التمويل الشخصي ببنك الراجحي للاستفادة من منتجات التمويل الشخصي عبر تطبيق الراجحي ، يجب أن يكون العملاء على دراية بالشروط والأحكام المعلنة من قبل البنك للاستفادة من المنتجات المعروضة عبر تطبيق الراجحي الإلكتروني ، ومن أهمها: العرض لايقتصر على المواطنين ويمكن الاشتراك بالمواطنين والمقيمين في المملكة

يجب أن يتم تقديم وتنفيذ عروض الأسعار من خلال تطبيق الراجحي للهاتف المحمول

معدل النسبة السنوي لبرنامج وطني 1 يبدأ من 3.40٪ ومعدل النسبة السنوي لبرنامج وطني 2 يبدأ من 3.89٪.

يمكن للعملاء استخدام العرض مرة واحدة فقط

عند التمويل الناجح ، سيحصل العملاء على 100000 نقطة مكافأة ، بالإضافة إلى استرداد نقدي مجاني للبطاقة بقيمة 500 ريال.

رسوم تحويل مجانية لمدة عام

رسوم تحويل مجانية لمدة عام يحتاج العملاء إلى إضافة 500 ريال إلى المنتج التمويلي للحصول على بطاقة الراجحي الائتمانية أو بطاقة الرصيد المنخفض أو بطاقة الخصم الشهرية

إذا كان العميل لديه إحدى البطاقات المطلوبة التي تم إصدارها وتفعيلها ، فسيتم الانتهاء من عملية إضافة 500 ريال خلال 20 يومًا

إضافة 500 ريال تتطلب تفعيل البطاقة وعدم انتهاء صلاحيتها ، إذا لم يكن لدى العميل بطاقة ائتمانية صالحة فلن يتم استلام الهدية

تطلب البنوك من العملاء الحصول على بطاقة ائتمان صالحة في غضون شهرين من تنفيذ العقد لتلقي استرداد النقود

يؤكد العميل عضوية نشطة في برنامج المكافآت في غضون شهرين من تنفيذ العقد لكسب النقاط

يسري العرض من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2021 ، ويمكن للبنوك تمديد فترة التمويل. عمر شويل - جدة عروض التمويل الشخصي من بتك الراجحي السعودية لعام 1443 - ثقفني

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