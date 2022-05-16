نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية وتخفيضات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتلك بنده أكبر سلسلة متاجر في المملكة العربية السعودية وفي بعض الدول العربية وإمتازت متاجر بنده بتقديم أفضل المنتجات والعروض لعملائها الكرام ودائما هدفها الأول هو توفير افضل وأحسن المنتجات بأسعار في متناول الجميع. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفر مكنسة كهربائية مقدمة من كليك أون بسعة 25 لتر. خصم كبير على قدر ضغط كهربائي بالسون بسعة 6 لتر. متوفر طاهية أرز مقدمة من سينكور. تخفيض على شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات. يوجد مكواة مقدمة من شركة تيفال. متاح مجفف شعر مقدم من كليك أون بقوة 600 وات. تخفيض كبير على ماكينة حلاقة رجالية الكل في واحد مقدمة من وأل. يوجد مكواة خفيفة مقدمة من جيباس. متوفر قلاية بدون زيت مقدمة من كولين بسعة 2 لتر متوفرة باللون الأسود. متاح شواية كهربائية مسطحة مقدمة من سينكور بقوة 2300 وات. خصم كبير على قلاية بدون زيت مقدمة من تيفال بسعة 4.2 لتر وبقوة 1400 وات متوفرة باللون الأسود. متوفر غسالة بتعبئة علوية مقدمة من كي أون بسعة 10 كيلو متوفرة باللون الرصاصي. متاح موزع مياه بارد وحار مقدم من كليك أون. تخفيض على مايكروويف رمادي وايت مقدم من وستنجهاوس بسعة 30 لتر. خصم على فرن كهربائي مقدم من أي تي سي بسعة 45 لتر متوفر باللون الأسود. متوفر مايكروويف وايت مقدم من كينوود بسعة 20 لتر. متاح صانعة السندوتشات مقدمة من تيفال. متواجد محضرة قهوة مقدمة من شركة كليك أون بسعة 1.25 لتر متوفرة باللون الأبيض. يوجد مطحنة قهوة مقدمة من سينكور. تخفيض كبير على محضرة القهوة مقدمة من كينود متوفرة باللون الأسود. خصم على عصارة فواكه مقدمة من بلاك أند ديكر بقوة 350 وات. متواجد بوتاجاز للتسخين مقدم من سينكور. متاح فرامة لحم مقدمة من شركة مولينكس. متوفر عجانة مقدمة من مولينكس بسعة 4.8 لتر متوفرة باللون الأبيض. متاح عصارة مقدمة من كليك أون بقوة 600 وات. تخفيض كبير على قلاية بدون زيت مقدمة من سينكور بحجم 6 لتر وبقوة 1700 وات متوفرة باللون الأسود. متوفر طاهية أرز مقدمة من كليك أون بسعة واحد لتر.

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