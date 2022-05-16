نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو السعودية تفجر خبر سارَّ للمساهمين وتمنح سهم مجاني لكل 10 أسهم| ومفاجأة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو السعودية قامت الجمعية العامة بالموافقة الغير عادية، بمنح المساهمين سهم واحد لكل 10 أسهم متواجدة بالشركة، وهذا بعد الاجتماع في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع توصية مجلس الإدارة بتزويد رأس المال للشركة من 60 مليار ريال وحتى 75 مليار ريال من خلال رسملة 15 ريال من الأرباح، وهذا بالنسبة لزيادة قدرها 25٪، ومن الجدير بالذكر أن عدد الأسهم في الشركة قبل الزيادة قد بلغت تقريبًا ٢٠٠ مليار سهم، وإن بعد الزيادة سوف تصل إلى ٢٢٠ مليار سهم.

ما هي شركة أرامكو السعودية

ان شركة أرامكو السعودية تعرف بالإنجليزية saudi aramco، واسمها رسميًا شركة الزيت العربية السعودية واختصارها أرامكو، وهي تعرف بانها شركة سعودية عالمية تعمل في مجالات مختلفة مثل النفط، والبتروكيماويات، والغاز الطبيعي، والكثير من الاعمال المخصصة في التقنيب والشحن و التسويق، والتوزيع، وهي شركة شهيرة متكاملة تم تأسيسها عام 1988م ويتواجد مكانها الرئيسي في الظهران.

أهداف شركة أرامكو السعودية من الزيادة

بأنها ستقوم بتوزيع الأرباح بصورة مستديمة، ومتزايدة.

زيادة إجمالي العائد للمساهمين.

النظر التطلعات المستقبلية للشركة.

إنشاء قيمة أضخم وفرص استثمار عالية على المدى البعيد.

سعر سهم أرامكو اليوم

مع العلم بعد القرار الأخير بإعطاء سهم مجاني لكل ١٠ أسهم، وأنها ستكون متاحة رسمي لكافة المساهمين بالشركة المالكين للأسهم بعد نهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية لشركة أرامكو السعودية والمسجلين في السجلات لدى الشركة، وهي مركز إيداع الأوراق النقدية بمركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم للتداول بعد تاريخ التعاقد للجمعية العامة الغير عادية.

ارتفاع قيمة السهم في أرامكو