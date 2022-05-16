شروط برنامج مساكن الجديد من المؤسسة العامة للتقاعد وأهم مزاياه والأوراق المطلوبة. هناك العديد من برامج الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. ولذلك فهي تقدم لهم العديد من الخدمات المختلفة لتمكين المواطن من العيش حياة إجتماعية كريمة. كما تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من أهم المؤسسات الحكومية التي تقدم المساعدات للمواطنين. كما تقدم المؤسسة واحداً من أهم برامج الدعم للمواطن السعودي وهو برنامج مساكن. وسوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الشروط المطلوبة للحصول على البرنامج وكذلك الأوراق ومزايا البرنامج. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج مساكن من مؤسسة التقاعد تعرف على طريقة التقديم للحصول على البرنامج والمستندات المطلوبة.

شروط برنامج مساكن الجديد من المؤسسة العامة للتقاعد

تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من أهم مؤسسات الحكومة السعودية التي تقوم بتقديم الدعم للمواطنين والعديد من صور الدعم. كما تقدم المؤسسة المساعدات بوجه خاص للذين بلغوا سن التقاعد لكي يتمكنوا من توفير متطلباتهم المختلفة بعد التقاعد. كما تقدم لهم المؤسسة يد العون من أجل تمكينهم من التغلب على ظروف الحياة الصعبة بعد التقاعد. ويعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة هو برنامج مساكن والذي يهدف إلى مساعدة ممن تتوافر بهم الشروط المطلوبة للحصول على سكن. كما يقدم البرنامج العديد من الحلول العقارية التمويلية لكثير ممن تم وصوله للتقاعد من الوظيفة التي كان يعمل بها.

الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج

ولكي يتمكن المتقاعد من الحصول على مزايا البرنامج يجب توافر مجموعة من الشروط التي يمكننا عرضها كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على البرنامج سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 20 عام وأقل من 68 عام

كما يشترط أن يكن عمر المتقدم للتمويل لا يتخطى ال75 عام عند الانتهاء من سداد التمويل

يجب أن يزيد دخل المتقدم عن 4 آلاف ريال سعودي

كما يجب أن يكن لديه سجل ائتماني جيد

كما يجب مرور عام على استلام الوظيفة.

مزايا برنامج مساكن

يقدم للمستفيد يد العون في الحصول على سكن مناسب

كما يتميز بهامش ربح ثابت يتم سداده على أقساط شهرية ميسرة

تصل فترة السداد إلى عشر أعوام

كما تصل فترة السماح من السداد إلى ستة أشهر

لا يشترط تحويل الراتب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في برنامج مساكن. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي: