موجة هبوط كبيرة لأسعار الذهب في السعودية لهذا السبب المفاجئ .. ويصل لهذا الحد الغير متوقع في تعاملات اليوم!

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، انخفاضا في التعاملات الصباحية، لنحو 217.72 ريال (58.02 دولار) مقارنة بـ 218.47 ريال (58.24 دولار) في تعاملات أمس، طبقا لموقع " goldpricesarab".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 190.5 ريال (50.77 دولار)، مقابل 191.16 ريال (50.96 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 163.29 ريال (43.52 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127 ريال (33.85 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 6771.83 ريال (1804.7 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1524.03 ريال (406.16 دولار).

السعودية.. قرار "مهم" بشأن شروط "المقابل المالي" لانتقال العامل

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا انخفضت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الاثنين حيث أضر الدولار القوي بالطلب على المعدن المسعّر بالدولار وجعله في مسار أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر وصل إليه في الجلسة السابقة.

ومع ذلك ، فإن الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات قد أدى إلى خسائر محدودة في الذهب والذي يعتبر بدون عائد، مما يساعد على إبقاء الأسعار فوق مستوى الدعم النفسي الرئيسي البالغ حوالي 1800 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1808.61 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0539 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.80 دولار.

وقال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في City Index ، "نظرًا لأن 1800 دولار يمثل هذا الرقم التقريبي الكبير، فمن الطبيعي أن يقدم مستوى معينًا من الدعم حيث يحاول بعض (التجار) التحلي بالشجاعة والشراء، بينما يقوم آخرون بإغلاق صفقات البيع المربحة."

وفي رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة بأكثر من 1٪ إلى 1798.86 دولار للأونصة ، قبل أن تغلق عند 1،811.15 دولار.

وقال سيمبسون: "لكن الأمر لا يبدو رائعًا بالنسبة إلى الذهب في الوقت الحالي. حتى لو رأينا ارتدادًا من 1800 دولار ، فمن الواضح أن الزخم يفضي إلى مزيد من التراجع".

وساعدت المخاوف بشأن النمو العالمي الدولار على بدء الأسبوع من أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل نظرائه، مما يجعل الذهب الملاذ الآمن المنافس أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الجمعة إن التضخم سيحتاج إلى التحرك هبوطيًا "لعدة أشهر" قبل أن يتمكن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من استنتاج أنه بلغ ذروته ، مضيفة أنها ستكون مستعدة للنظر في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إذا كانت البيانات كذلك. لا تظهر التحسن.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم ، إلا أن الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وعائدات السندات ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.70 دولار ، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1955.59 دولار.