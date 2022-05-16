طريقة ورابط التسجيل على منصة دروب www.doroob.sa لسهولة التوظيف للباحثين عن عمل

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عمر شويل - جدة طريقة ورابط التسجيل على منصة دروب www.doroob.sa لسهولة التوظيف حيث نُعتبر الدورات التدريبية المجانية التي تُتيحها منصة دروب طاقات السعودية البوابة الرئيسية وأهم الوسائل المساعدة في الحصول على وظيفة وفرصة عمل للبحاثين الجادين عن عمل، وذلك بما تقدمه من دورات تدريبية في العديد من المجالات المؤهلة للتوظيف، ومنصة دروب هي منصة وطنية إلكترونية سعودية منوط بها توفير برامج التدريب، كما أن منصة دروب واحدة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الهادفة إلى تسهيل وتمكين القوى العاملة السعودية، وذلك من خلال تعزيز قراتها ورفع المهارات الفردية حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالمملكة، هذا وقد أتاحت منصة دروب إمكانية التسجيل لجميع مواطني ومواطنات المملكة السعودية، وتسهيل الالتحاق بأي من البرامج التدريبية التي تلائم قدرات ومهارات المتقدمين الراغبين في التسجيل.

طريقة ورابط التسجيل على منصة دروب www.doroob.sa لسهولة التوظيف

وتجدر الإشارة إلى أن منصة دروب تتيح تقديم العديد من البرامج التدريبية، وجميعها مرتبط باحتياج سوق الأعمال بالمملكة، هذا ونجد دائما عملية تطوير في برامج التدريب التي تقدمها المنصة، كما تقوم المنصة بزيادة عدد مجالات البرامج التدريبية بصفة دائمة، وتراعي منصة دروب في البرامج التدريبية التي تقدمها توافقها مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التعاون والمشاركة مع العديد من الشركات والمؤسسات والهيئات في القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير المهارات وتعزيز القدرات لخريجي الدورات لتتوافق مع احتياج تلك المؤسسات والشركات، ليقوموا بوظائفهم على الوجه الأكمل.

دورات تدريبية مجانية وتخصصات عديدة على منصة دروب

ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أي تكلفة مالية يتحملها المتدربين على منصة دروب، فجميع الخدمات التي تقدمها المنصة من برامج تدريبية يمكن التسجيل بها بدون كُلفه مادية، حيث يتم التقديم والتسجيل على منصة دروب مجاناً، كما أن كافة البرامج التدريبية التي تقدمها المنصة مجانية.

رابط التسجيل على منصة دروب doroob.sa دورات تدريبية للباحثين عن عمل

الدخول على رابط موقع منصة دروب لإنشاء حساب جديد .

. إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم بالكامل.

كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال الخاص بك.

قم بإدخال كلمة سر خاصة بك وأعد إدخالها مرة أخرى للتأكيد.

اختار المدينة التي تسكن بها.

أدخل تاريخ ميلادك.

وأخير قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.

طريقة ربط حساب طاقات بحساب دروب

طريقة حل دورات دروب “طريقة الاختبار”

والبرامج التدريبية المقدمة عبر منصة دروب يتم بنائها وفق احتياجات سوق العمل ومشاركة الجهات والهيئات والشركات في القطاع الخاص وتهدف هذه البرامج لإكساب المتدربين السعوديين مهارات جديدة وتطوير وتحسين مهاراتهم الحالية بحيث ينعكس ذلك عليهم خلال قيامهم بوظائفهم الحالية أو التقديم لوظيفية جديدة.

التسجيل في البرنامج التدريبي في دروب

سجل دخولك على منصة دروب.

اضغط على (الدورات الإلكترونية) أو (مسارات التدريب) أو (مسارات التوطين).

ستظهر لك جميع البرامج التدريبية في كل تصنيف.

استعرض البرامج التدريبية واختر البرنامج الذي ترغب بالتسجيل فيه.

اضغط على (سجل الآن).

ستظهر لك صفحة (الدورات المسجل فيها) اضغط على (ابدأ الآن) بجوار البرنامج التدريبي.

ستظهر لك معلومات البرنامج التدريبي.

اضغط على (اذهب إلى دورة) لبدء البرنامج التدريبي.

معظم البرامج التدريبية لا تحتاج إلى متطلبات مسبقة ولكن إن وجدت، يتم توضيح ذلك في صفحة (وصف البرنامج التدريبي).

ما الفرق بين البرنامج التدريبي والمسار التدريبي

البرنامج التدريبي: هو عبارة عن برنامج تدريبي واحد منتهي، ويشمل مجال تدريبي مُحدد، وينتهي البرنامج بالحصول على شهادة إتمام متطلبات هذا البرنامج.

هو عبارة عن برنامج تدريبي واحد منتهي، ويشمل مجال تدريبي مُحدد، وينتهي البرنامج بالحصول على شهادة إتمام متطلبات هذا البرنامج. المسار التدريبي: يتكون المسار التدريبي من مجموعة من البرامج التدريبية لإكمال المسار، ولا يمكن الحصول على شهادة المسار إلا باستكمال جميع البرامج للمسار التدريبي.

أنواع وتخصصات البرامج التدريبية

أتاحت منصة دروب رابط جميع التخصصات التدريبية على منصة دروب، حيث يمكن للراغبين في التسجيل بأحد هذه البرامج استعراض تلك البرامج التدريبية، وبالضغط على أي منها سيتم عرض تعريف بالبرنامج وأهدافه والفئات المستهدفة من هذا البرنامج، أما عن البرامج المتاحة على منصة دروب فهي كالتالي:

أمن المعلومات.

إدارة الأعمال.

إدارة المشاريع.

الأمن والسلامة.

الإدارة المالية.

البيانات والإحصاءات.

التسويق.

التقنية و علوم الحاسب الألي.

الحرف.

السياحة والترفيه.

الصحة.

العلوم الإنسانية.

العلوم الهندسية.

الفنون.

القانون.

القيادة والإدارة.

اللغات.

المبيعات.

المحاسبة.

المهارات العامة.

المهارات الوظيفية.

تقنية الاتصالات.

ريادة الأعمال.

المسارات التدريبية على منصة دروب

تنقيم المسارات التدريبية على منصة دروب إلى قسمين هما كالتالي:

مسارات التدريب: وهي نقدّم عدد من الدورات يجمعها مسار واحد، وذلك بهدف تعزيز المهارات وصقلها في مجال محدّد تقوم أنت باختياره.

مسارات التوطين: وهو مسار يهدف لتأهيل المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال رفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.