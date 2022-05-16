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عمر شويل - جدة منصة دروب هي واحدة من المنصات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص المواطنين من فئات الشباب والشابات الباحثين عن عمل على التسجيل في تلك المنصة من أجل الحصول على فرصة عمل داخل الشركات السعودية بكل سهولة ويسر، كذلك فإنها تسهم في تحسين المستوي المهني للموظفين من خلال التسجيل في الدورات التدريبية التي تقدمها منصة دروب.

طريقة التسجيل في منصة دروب للشركات للحصول على فرصة عمل بالسعودية:-

وتعد منصة دروب للشركات من أكثر المنصات التي يبحث عنها المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل لدي شركات القطاع الخاص العاملة في السعودية، حيث أنها تمكن المسجلين بها من الحصول على فرصة وظيفية بسهولة ويسر ويمكن التسجيل في هذه المنصة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على منصة دروب.

الضغط على إنشاء حساب في أعلي يسار الصفحة.

يتم اختيار كلمة المرور ورسالة أو الدخول على تطبيق النفاذ الموحد.

في حالة اختيار كلمة المرور ورسالة يتم إدخال كافة البيانات الشخصية بدقة تامة وقراءة كافة الشروط والأحكام.

مزيا التسجيل في برنامج دروب طاقات:-

تقدم منصة دروب العديد من البرامج التدريبية للمسجلين بها والتي تتميز بالعديد من المميزات التي لا يمكن أن يجدها المسجل في مكان أخر إذا ما أراد تحسين مستواه الوظيفي وهذه المميزات هي:-

التسجيل بشكل مجاني مع الحصول على كافة البرامج التدريبية المطلوبة إلكترونيا دون التحرك من المنزل.

تقدم المنصة شهادات تفيد بأن المتدرب قد اجتاز التدريبات التي قام بالاشتراك بها وتكون هذه الشهادات معتمدة.

تقدم البرامج التدريبية بأسعار مميزة، كما يمكن من خلال المنصة متابعة الدورات والتقارير ومعرفة نتيجة الدورات.

البرامج التدريبية التي يقدمها برنامج دروب:-

تقوم المنصة بتقديم العديد من البرامج التدريبية وذلك في شكل تدريبات لتنمية مهارات اللغة، وتدريبات لتحسين مهارات التصميم، كما تقدم مسارات التوطين والتي تقوم بتنمية مهارات الراغبين في العمل في القطاع الخاص.

ويعد برنامج دروب برنامج وطني، يعمل تحت رعاية صندوق الموارد البشرية هدف، ويقدم العديد من الدورات التدريبية، التي يتم في نهايتها منح المتدرب شهادات تفيد باجتياز هذه التدريبات حيث تعمل على تنمية مهاراتهم وبالتالي زيادة اشتراكهم في سوق العمل.