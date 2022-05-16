شروط قرض الترميم الذي يقدمه بنك التنمية ليمكن المواطنين من إعادة ترميم منازلهم

شروط قرض الترميم، حلول وبرامج تمويلية متعددة ومتنوعة تهدف جميعها إلى تقديم المساعدة للمواطنين ذوات العائد المعدوم والمنخفض لزيادة مقدرتهم في مواجهة ظروف الغلاء ومحاولة لتوفير احتياجات أسرتهم مثل منتج آهل للرجال والنساء بقيمة 60 ألف ريال وغيره من القروض التي يوفرها البنك ومنها قرض الترميم الذي يمكن المواطن من إعادة ترميم منزله لتوفير المسكن الصحي المناسب له ولأسرته وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل وما هي مميزاته.

شروط قرض الترميم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لإعادة ترميم المنزل

هناك شروط يضعها البنك يجب أن تكون متوفرة جميعها في المتقدم حتي يكون مؤهل ويتمكن من الحصول على التمويل دون وجود أي عقبات وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة ولا يزيد عمره عن سبعون عاماً. لا يزيد قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن ١٢٥٠٠ ريال سعودي. يجب ان يكون المتقدم ممتلكا لسجل ائتماني سليم. الحد الأدنى لعمر المنزل يجب أن لا يقل عن خمس سنوات. لا تزيد مساحة المنزل الذي يرغب صاحبه في الحصول على تمويل لترميمه عن ألف متر مكعب. إذا كان سبق لصاحب المنزل الحصول على تمويل الترميم ويرغب في الحصول على تمويل آخر لنفس المنزل يتطلب مرور ثمانية سنوات على سداد آخر قسط في التمويل الأول.

وتعد هذه هي الشروط العامة للتمويل وهناك شروط ومتطلبات خاصة بموظف القطاع الحكومي والخاص وربة المنزل يجب توافرها في كلاً منهم إلى جانب عامة الشروط وبعد توافرها يتطلب توفير المستندات المطلوبة ثم رفع المستندات عبر موقع البنك أو يقوم المتقدم بإرسالها من خلال البريد السعودي وذلك بعد أن يكون قد قام بتقديم نموذج طلب الحصول على التمويل وبعد ذلك ينتظر تواصل البنك معه وإبلاغه بحالة الطلب المقدم.

مميزات تمويل الترميم من بنك التسليف والادخار السعودي