نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الترميم الذي يقدمه بنك التنمية ليمكن المواطنين من إعادة ترميم منازلهم في المقال التالي
شروط قرض الترميم، حلول وبرامج تمويلية متعددة ومتنوعة تهدف جميعها إلى تقديم المساعدة للمواطنين ذوات العائد المعدوم والمنخفض لزيادة مقدرتهم في مواجهة ظروف الغلاء ومحاولة لتوفير احتياجات أسرتهم مثل منتج آهل للرجال والنساء بقيمة 60 ألف ريال وغيره من القروض التي يوفرها البنك ومنها قرض الترميم الذي يمكن المواطن من إعادة ترميم منزله لتوفير المسكن الصحي المناسب له ولأسرته وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الشروط اللازمة للحصول على هذا التمويل وما هي مميزاته.
شروط قرض الترميم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لإعادة ترميم المنزل
هناك شروط يضعها البنك يجب أن تكون متوفرة جميعها في المتقدم حتي يكون مؤهل ويتمكن من الحصول على التمويل دون وجود أي عقبات وهذه الشروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة ولا يزيد عمره عن سبعون عاماً.
- لا يزيد قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن ١٢٥٠٠ ريال سعودي.
- يجب ان يكون المتقدم ممتلكا لسجل ائتماني سليم.
- الحد الأدنى لعمر المنزل يجب أن لا يقل عن خمس سنوات.
- لا تزيد مساحة المنزل الذي يرغب صاحبه في الحصول على تمويل لترميمه عن ألف متر مكعب.
- إذا كان سبق لصاحب المنزل الحصول على تمويل الترميم ويرغب في الحصول على تمويل آخر لنفس المنزل يتطلب مرور ثمانية سنوات على سداد آخر قسط في التمويل الأول.
وتعد هذه هي الشروط العامة للتمويل وهناك شروط ومتطلبات خاصة بموظف القطاع الحكومي والخاص وربة المنزل يجب توافرها في كلاً منهم إلى جانب عامة الشروط وبعد توافرها يتطلب توفير المستندات المطلوبة ثم رفع المستندات عبر موقع البنك أو يقوم المتقدم بإرسالها من خلال البريد السعودي وذلك بعد أن يكون قد قام بتقديم نموذج طلب الحصول على التمويل وبعد ذلك ينتظر تواصل البنك معه وإبلاغه بحالة الطلب المقدم.
مميزات تمويل الترميم من بنك التسليف والادخار السعودي
- تصل قيمة التمويل لبناء المنازل من الطين إلي ١٨ ألف ريال أما المنازل الشعبية فتصل قيمة التمويل إلى ٣٠ ألف ريال وبالنسبة للمنازل المبنية بالخرسانة المسلحة فتبلغ قيمة التمويل ٦٠ ألف ريال سعودي.
- بدون رسوم إدارية.
- سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية.
- فترة السداد تمتد حتي ٥ سنوات.
- يقوم البنك بإسقاط باقي الأقساط المتبقية عند حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط قرض الترميم الذي يقدمه بنك التنمية ليمكن المواطنين من إعادة ترميم منازلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.