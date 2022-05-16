للسعودي والمقيم 20 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط الميسر بلا رسوم

متوفر للسعودي والمقيم في السعودية أفضل تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين حتى 20 ألف ريال سعودي ماعدا المقيمين حتى 10 ألف ريال سعودي ولكن هناك أقبال مرتفع من كافة العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة حيث متاح لجميع السعوديين وغير السعوديين بمزايا مختلفة عن أي تمويل أخر بالمملكة حيث تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي متوافق مع معايير الدين الإسلامي بمزايا عديدة عند التقديم الإلكتروني حيث تمنح لهم التمويل الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل بالتقسيط الميسر بلا رسوم حتى 36 شهر كحد أقصى للسداد بموافقة فورية من شركة اليسر للتمويل في أراضي المملكة ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة للحصول عليها.

شروط هامة للحصول على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر في المملكة

شركة اليسر للإجارة والتمويل أتاحت التمويل الشخصي للأفراد بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء في السعودية حتى ثلاثة سنوات فقط لا غير كذلك التمويل متاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة كالتالي بالتفصيل الآن:

يشترط في البداية التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل شهري مناسب ربما يبدأ من 5000 ريال سعودي.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للتمويل من 22 سنه حتى 60 سنه.

أما العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم حتى عمر التقاعد للعسكريين فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

التمويل يطلب مدة عمل مناسبة حيث ربما تبدأ فترة خدمة العمل من 3 شهور فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

أهم مميزات التمويل الشخصي الأصغر بالشركة داخل السعودية