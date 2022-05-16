نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم 20 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط الميسر بلا رسوم في المقال التالي
متوفر للسعودي والمقيم في السعودية أفضل تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين حتى 20 ألف ريال سعودي ماعدا المقيمين حتى 10 ألف ريال سعودي ولكن هناك أقبال مرتفع من كافة العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة حيث متاح لجميع السعوديين وغير السعوديين بمزايا مختلفة عن أي تمويل أخر بالمملكة حيث تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي متوافق مع معايير الدين الإسلامي بمزايا عديدة عند التقديم الإلكتروني حيث تمنح لهم التمويل الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل بالتقسيط الميسر بلا رسوم حتى 36 شهر كحد أقصى للسداد بموافقة فورية من شركة اليسر للتمويل في أراضي المملكة ولكن تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة للحصول عليها.
شروط هامة للحصول على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر في المملكة
شركة اليسر للإجارة والتمويل أتاحت التمويل الشخصي للأفراد بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء في السعودية حتى ثلاثة سنوات فقط لا غير كذلك التمويل متاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة كالتالي بالتفصيل الآن:
- يشترط في البداية التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل شهري مناسب ربما يبدأ من 5000 ريال سعودي.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض شركة اليسر للتمويل من 22 سنه حتى 60 سنه.
- أما العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم حتى عمر التقاعد للعسكريين فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- التمويل يطلب مدة عمل مناسبة حيث ربما تبدأ فترة خدمة العمل من 3 شهور فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
أهم مميزات التمويل الشخصي الأصغر بالشركة داخل السعودية
- يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة 36 شهر على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
- تمويل بدون كفيل للسعوديين حتى 20,000 ريال أما المقيم بدون موافقة الكفيل حتى نصف مبلغ التمويل المتاح بالشركة.
- كذلك التمويل الشخصي لجميع الجنسيات المختلفة في السعودية بدون رسوم مالية على التمويل المطلوبة من شركة اليسر للتمويل.
- متوفر التمويل الشخصي الأصغر مطابق مع معايير الديانة الإسلامية داخل السعودية عبر شركة اليسر للتمويل.
- تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين إيضًا داخل أراضي المملكة.
- كذلك لا يشترط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل دفع أي أجور وكالة لجميع العملاء بالمملكة.
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