نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تكميلي بدون ضمانات 100 ألف ريال أقل هامش ربح مصرف الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الإنماء تمويل تكميلي بدون ضمانات يصل إلى 100 ألف ريال يشمل السعوديين والمقيمين، وهذه إحدى المميزات التي يحظى بها المصرف مما تجعله من البنوك الأكثر تعاملاً بالنسبة للقروض في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لأنه يتيح تلك المميزات للوافدين أيضاً بالإضافة إلى إعطاء فرصة لتمويل المتقاعدين بدون كفيل حتى عمر الـ75 عاماً، مصرف الإنماء شركة مساهمة سعودية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي أي يطبق كافة اللوائح والقوانين المتبعة وفق الشريعة الإسلامية، يضم البنك عدد كبير من المنتجات التمويلية ويتيح تحويل التمويل العقاري المدعوم من وزارة الإسكان بقسط وهامش ربح أقل مع تسهيلات السداد من خلال منتج نقل المديونية بقسط ثابت، هذا بالإضافة إلى بقية المنتجات الأخرى منها التمويل التكميلي.

التمويل التكميلي مصرف الإنماء

يوفر مصرف الإنماء حلول متعددة وتمويل تكميلي بدون ضمانات مخصص للعملاء الفعليين للبنك من الذين لديهم قرض ميسر قائم حالياً، بنسبة استقطاع من الراتب 33.33% حيث يتيح لهم الحصول على القرض التكميلي بالنسبة المتبقية من الاستقطاع، كحل إضافي إذا رغب العميل في المزيد من المال لسداد احتياجاته أو استكمال مشروع معين..أو لأي غرض كان.

ماذا يعطيك مصرف الإنماء من مميزات؟

منتج إسلامي مضمون طبق الشريعة.

يتيح للعملاء الحصول على قرض آخر بدون ضامن بفترة سداد تصل إلى 60 شهر.

موافقة فورية على الطلب إذا كان العميل لديه تمويل قائم.

يتنازل المصرف عن بقية أقساط الدين في حالة العجز الكلي أو الوفاة لاسمح الله.

يتيح التمويل بدون ضمانات للسعوديين والمقيمين.

أقل هامش ربح مقارنة بالجهات الأخرى في المملكة.

تمويل بأقل راتب شهري تحت سقف مرتفع يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

شروط التمويل التكميلي مصرف الإنماء

يتميز مصرف الإنماء أنه لا يعقد الإجراءات التي منها الشروط وهي بسيطة، تكمن في أن العميل لابد أن لا يقل عمره عن 18 سنة للسعودي و21 سنة للمٌقيم وحتى 75 سنة للمٌتقاعد، على أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري ثلاثة آلاف ريال سعودي حسب تصنيف قطاع العمل، كما يذكر المصرف بأنه توجد رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي التمويل وتخضع تلك الرسوم لضريبة القيمة المضافة.

اريد قرض بدون كفيل

يمكنك طلب أياً من القروض عبر مصرف الإنماء الإلكتروني بالتقسيط المرن، وذلك إذا كنت ترغب في تمويل شخصي تكميلي أو سيارة أو عقاري أو تقسيط التعليم..وغيرهم من المنتجات المتاحة، وإذا كان لديك استفسار يرجى التواصل عبر رقم مصرف الإنماء 920028000.