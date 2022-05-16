نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر عملية تكميم المعدة وبالون المعدة في السعودي الألماني وطريقة التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستشفى السعودي الألماني من أكبر المستشفيات في الوطن العربي وتنتشر فروعها داخل أنحاء المملكة العربية لسعودية، مع مجموعة من أفضل الأطباء والأطقم الطبية والمعدات في الون العربي.

عملية تكميم المعدة في السعودي الألماني

عملية تكميم المعدة هي من أنجح العمليات التي يتم اجراؤها بكثرة في مستشفيات السعودي الألماني، بنسبة نجاح تصل إلى 100%.

وهناك ثلاثة أنواع من عمليات تكميم المعدة يتم اجراؤها داخل المستشفى حسب حالة المريض.

وفي الواقع فإن الأطباء يلجأون لهذا الاجراء ليس لتخفيف الوزن فقط، بل أيضًا لعلاج بعض الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بالسمنة.

ويعمل هذا الاجراء على تقييد حجم المعدة وبالتالي تقليل كمية الطعام التي يمكن أن يستهلكها الشخص.

وهذا الاجراء أيضًا يساعد في تعزيز التغيرات الهرمونية بالجسم، وبالتالي يساعد في فقدان الوزن الزائد.

لكن قبل الاجراء يجب أن يخضع المريض لفحوصات دقيقة من قبل أطباء مستشفى السعودي الألماني للتأكد من جاهزيته لهذا الاجراء.

تكميم المعدة بالسعودي الألماني تقسيط

توفر مستشفيات السعودي الألماني بالتعاون مع بعض الشركات التمويلية فرصة لمن يرغبون في اجراء عمليات تكميم المعدة بالتقسيط، ومن الشركات المتعاونة مع مستشفى السعودي الألماني شركة تسهيل، حيث يمكن إتمام العملية بتمويل ميسر يصل إلى 36شهرًا وذلك في أي فرع من فروع المستشفى داخل المملكة العربية السعودية.

ويمكن الحصول على طلب التقسيط من داخل المستشفى نفسها أو من الموقع الإلكتروني الرسمي لمستشفى السعودي الألماني.

لاحظ أن تكلفة العملية تختلف من حالة لأخرى، لكنها قد تتراوح من 18 ألف 24 ألف ريال.

عملية بالون المعدة بالسعودي الألماني

يقوم أيضًا أطباء المستشفى بإجراء عمليات زراعة بالون المعدة وإزالته بكل سهوة، وهي عملية ناجحة جدًا لإنقاص الوزن.

سعر بالون المعدة في السعودي الألماني

وفي الوقت الحالي تقدم المستشفى عرض على زراعة بالون المعدة بفرع الدمام، مقابل مبلغ 8888 ريال.

أيضًا يتم إزالة البالون في فرع مستشفى السعودي الألماني بالدمام بسعر خاص يبلغ 2499 ريال سعودي.

ولطلب تقسيط تلك العمليات يتم الاستفسار عن الحلول التمويلية داخل المستشفى أو عبر الاتصال بالهاتف أو التواصل عبر الموقع الرسمي