بعد ارتفاع الجنوني لم يسبق له مثيل لأسعار الذهب في السعودية .. تعرف كم سعر الذهب في السعودية بيع وشراء في يوم الاثنين 16-5-2022 ! “تحديث يومي”

وكان الجواب بالتأكيد “لا” فاليوم يُمكن القول أنه يوجد حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر الذهب في السعودية.

ويُعد ذلك أمراً جيداً بعض الشيء وخاصة بعد الارتفاع العالمي في أسعار الذهب الذي أدى إلى حالة من الركود التي شهدتها أسواق المملكة خلال الأيام المُنصرمة.. فيما يلي سوف نُوضح لكم تفصيلاً أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء “تحديث يومي”.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

سجلت سعر “أونصة الذهب” في السعودية بعد انتهاء عُطلة البورصات العالمية 1812 $، وذلك بعدما أغلقت البورصة يوم الجمعة المُنصرم على سعر 1809 $ للأونصة.. سعر الذهب في السعودية اليوم مُباشر تجدونه عبر الجدول التالي.

سعر جرام الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء بعد أن تعرفنا على أسعار الذهب في السوق السعودي، سوف نُجيب على سؤال كم سعر بيع الذهب مُستعمل وشراء جديد، وذلك تجدونه مُوضحاً عبر الجدول أدناه: