التسجيل في تكافل الطلاب والحصول علي الدعم عبر مؤسسة برنامج تكافل السعودية

التسجيل في تكافل الطلاب للحصول علي تكافل الطلاب عبر الموقع الرسمي الخاص بالدعم التابع إلي . مؤسسة برنامج تكافل السعودية والتي استفاد من دعم تكافل الطلاب في الفترة السابقة عدد 273 ألف طالب وطالبة . كما يتم التسجيل في نظام تكافل للطلاب لأي طالب أو طالبة يرغب في ذلك وفقاً إلي شروط التسجيل في تكافل للطلاب . المنصوص عليها من مؤسسة برنامج تكافل كذلك بجانب أن العدد المشار له بداية المقال استفاد من الدعم . بعد أن تم إيداع المبالغ الخاصة ببرنامج تكافل الطلاب في حسابات كافة المدارس وهي الدفعات الخاصة بالعام الدراسي الحالي . من تكافل الطلاب وفيما يخص كم يأخذ الطالب في تكافل الطلاب يتم تقدير تلك المبالغ وفقاً للضوابط . المنصوص عليها من مؤسسة تكافل الطلاب وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما يتعلق . بشأن تكافل الطلاب داخل المملكة العربية السعودية .

التسجيل في تكافل الطلاب وما يتم الاستفادة منه في برنامج تكافل الطلاب

يتم تقديم الدعم العيني والمالي أيضاً في تكافل الطلاب ويتم توزيع ذلك الدعم لكافة الطلاب والطالبات داخل السعودية . كما عبر ذلك الدعم في تكافل الطلاب يتم تغطية كافة الاحتياجات اللازمة للعام الدراسي . حيث أن نظام تكافل للطلاب يتم الحصول علي الكسوة المدرسية بجانب الحقيبة المدرسية . كذلك أيضاً الاستفادة من الوجبات المدرسية التي يتم تقديمها في المدارس وفيما يخص . كم يأخذ الطالب في تكافل الطلاب يتحدد وفقاً للضوابط المنصوص عليها من مؤسسة تكافل الطلاب . والتي يتم توزيعها في الدعم المشار أليه كما تم توزيع دعم تكافل الطلاب في الفترة السابقة علي عدد 17 ألف مدرسة . حكومية حيث وصلت مبالغ الدعم في تكافل الطلاب إلي مبالغ تجاوزت 136 مليون ريال سعودي . الذي تمثل في الدفعة الثانية من دعم تكافل الطلاب وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض التفاصيل الخاصة بمؤسسة تكافل الطلاب .

التسجيل في تكافل الطلاب والشروط الخاصة بالحصول علي دعم تكافل الطلاب

مؤسسة برنامج تكافل السعودية نصت علي بعض الشروط الخاصة بالتسجيل في دعم تكافل الطلاب وهي كالآتي :-

بداية خطوات التسجيل في دعم تكافل الطلاب عبر الدخول علي موقع مؤسسة برنامج تكافل السعودية . كما يتم عبر الصفحة الرئيسية تسجيل اسم المستخدم ورمز المرور في الخانات المخصصة في حالة أن الطالب لديه حساب بالفعل كذلك فيما يخص تسجيل جديد في تكافل الطلاب يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بالطالب . كما يجب تسجيل الرمز المرئي الظاهر في صفحة موقع نظام تكافل للطلاب في المربع الخاص به . بعد انتهاء الخطوات السابقة يتم الضغط علي مربع “متابعة” لاستكمال خطوات تسجيل تكافل الطلاب . كذلك يقم موقع تكافل الطلاب بإرسال رسالة نصية علي الهاتف تحتوي علي رمز التحقق لتفعيل الحساب يتم تسجيله علي الموقع بتلك الخطوات يكون التسجيل في تكافل الطلاب قد أكتمل للحصول علي دعم تكافل الطلاب بالسعودية . وفيما يخص الشروط الخاصة في تكافل الطلاب نتعرف عليها عبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” القادمة .

شروط نظام تكافل للطلاب المنصوص عليها من مؤسسة تكافل الطلاب

لكي ما يتم الحصول علي دعم تكافل الطلاب يجب أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية .

كما يتم الحصول علي الدعم المقدم من نظام تكافل للطلاب لكافة الأيتام وذوي الإعاقة .

كذلك من الشروط الهامة يجب أن تكون عملية تسجيل تكافل بشكل سنوي .

يتم تقديم ما يثبت أن الطالب وولي أمره مسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي .

كما نصت مؤسسة برنامج تكافل السعودية بشرط عدم زيادة الدخل عن 4000 ريال الخاص بولي أمر الطالب شهرياً .

بشرط عدم زيادة الدخل عن 4000 ريال الخاص بولي أمر الطالب شهرياً . يجب أيضاً من ضمن الشروط أن تكون المدرسة الخاصة بالطالب هي التي تشرف علي المبالغ الخاصة بتكافل الطلاب .

كذلك من الضروري أن تقوم المدرسة التابعة للطالب بتقديم استمارات الطالب في بداية العام الدراسي . التي يتم فيها حصر الطلاب المستحقين تكافل الطلاب وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي وسائل التواصل . مع مؤسسة برنامج تكافل السعودية .

وسائل التواصل مع مؤسسة برنامج تكافل السعودية

استعلام تكافل برقم الهوية عبر موقع مؤسسة برنامج تكافل . كما يمكن التواصل فيما يخص برنامج تكافل الطلاب عبر رقم 8001199998 . كذلك بجانب التواصل عبر الرقم الخاص بفاكس برنامج تكافل الطلاب وهو رقم 00966114406401 . كما يمكن التواصل عبر بريد إلكتروني تكافل الطلاب [email protected] . عنوان برنامج تكافل الطلاب فهو حي الياسمين بالقرب من تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك سلمان مدينة الرياض تلك هي وسائل التواصل مع مؤسسة برنامج تكافل السعودية عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

التسجيل في تكافل الطلاب لكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية لكي ما يتم الحصول علي دعم تكافل الطلاب . الممثل في دعم عيني ودعم مادي عرضنا تفاصيله في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” .