الاستعلام عن أيقاف الخدمات برقم الهوية عبر بوابة ناجز najiz.sa وشروط الإيفاق وإلغاء الإيقاف

الاستعلام عن إيقاف الخدمات وشروط الإيقاف وطريقة رفع الإيقاف، هذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين من المواطنين السعوديين، ولذلك يتم البحث عنها بشكل متكرر من الجميع، حيث وضعت وزارة العدل بتعاون مع وزارة الداخلية السعودية نظام إيقاف الخدمات عن المواطنين المخالفين لأحكام القانون وهذا بغرض الحفاظ على حق الدولة و حقوق المواطنين ورد الحق إلي أصحابه، فمن أهم شروط إيقاف الخدمات إنه لا يتم تطبيق هذا القرار ألا بقرار قضائي او إداري تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، كما لابد من التواصل مع هذا المواطن أكثر من مره لتحذيرة من تطبيق قرار إيقاف الخدمات عليه.

طريقة الإستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية عبر بوابة ناجز najiz.sa

تعد بوابة ناجز هي حلقة التواصل بين المواطنين و وزارة العدل، فيستطيع المواطنين من خلالها الاستعلام عن الكثير من الخدمات القضائية، وكذلك الاستعلام عن إيقاف الخدمات، الطريقة هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية الرسمية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

سيطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك ادخالها (الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة).

بعد ذلك قم كود التحقق الظاهر أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة التالي.

قم بالنقر على أيقونة إيقاف الخدمات.

على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بإيقاف الخدمات الخاصة برقم الهوية التي تم ادخاله.

شروط إيقاف الخدمات

المحكمة القضائية هي المسؤولة عن تطبيق قرار إيقاف الخدمات.

لا يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات على المواطن إلا بعد التواصل معه أكثر من مرة.

يتم اتخاذ قرار إيقاف الخدمات بقرار قضائي أو إداري تحت إشراف الجهات الحكومية.

مدة تنفيذ قرار إيقاف الخدمات لا يزيد عن 180 يوم.

يطبق قرار إيقاف الخدمات نتيجة إلى مخالفات قضائية ارتكبتها المواطن أو عدم رد الدين لأحد المواطنين.

طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز najiz.sa