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عمر شويل - جدة القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري 1443 أهدافه وطريقة التقديم للحصول عليه، حيث إنه نتيجة لما ظهر داخل المملكة العربية السعودية من أزمة لتوفير السكن، فأكثر ما يتم البحث عنه في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين داخل المملكة هو التمويل العقاري وشروطه، حيث قامت الحكومة السعودية بالسعي لمحاولة حل هذه الازمة وذلك عن طريق البنك العقاري، حيث يقوم البنك العقاري بتقديم العديد من الخدمات التمويلية المختلفة لجميع المستويات المختلفة، وتقديمها للمواطنين السعوديين والقائمين أيضا داخل الأراضي السعودية. واليوم سوف نقوم داخل هذا المقال بعرض أهداف هذا التمويل، وأهم الشروط المطلوبة حتي يتم الحصول على التمويل من قبل البنك العقاري، كما يمكنك التعرف أيضا القرض العقاري المدعوم شروطه والمستندات المطلوبة للحصول عليه

القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري 1443

لقد تم بناء صندوق التنمية العقاري داخل المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض منذ عام 1975، وكان الهدف منه هو أن يكون برنامج تنموي ولا يهدف للحصول على أي ربح.

ويقوم صندوق التنمية العقاري بتثديم العديد من التمويلات المختلفة للعمل على مساعدة المواطنين للقيام بشراء عقار أو المساعدة في بناء منزل بغرض الاستثمار أو السكن، وهناك العديد من المنظمات والجهات داخل المَلكة تعمل على تقديم المساعدة في برنامج التمويل العقاري ومن أهمهم البنك السعودي للاستثمار وبنك الراجحي.

أهداف التمويل العقاري

حيث يتميز التمويل العقاري الذي يقدمه صندوق التنميه العقاري للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بتقديمه للعديد من الأهداف. ويمكننا عرض أهم هذه الأهداف كما يلي:

طريقة التقديم للحصول على التمويل العقاري

حتي تتمكن من الحصول على التمويل العقاري فعليك القيام بعدة خطوات بسيطة والتي لا تتطلب الخروج من المنزل. حيث يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية. كما يلي :

أولا عليك القيام بالدخول على الموقع الخاص ببنك التنمية العقاري

ثم اختيار التقديم على طلب قرض من خلال الصفحة التي ستظهر لك بعنوان صفحة الشروط للحصول على التمويل العقاري.

وبعد ذلك سيظهر مجموعة الأحكام والشروط عليك الموافقة عليها.

وبعد ذلك عليك القيام بتسجيل جميع البيانات التي سوف يتم طلبها منك عن طريق النموذج الذي سوف يظهر لك.

وبعدها عليك مراجعة بياناتك جيدا والتأكد من صحتها ثم الموافقة على إقرار صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم الضغط على خيار إرسال.

وسوف يتم إرسال رسالة نصية لك على الهاتف الذي قمت بكتابة رقمه مع البيانات التي قمت بإدخالها، في حالة القبول أو الرفض. كما يمكنك التعرف أيضاً على خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة حساب مبلغ الخصم ونتي يبدأ الخصم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري

كما قمنا بعرض القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري وأهم أهداف القرض وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه. علينا أيضاً عرض الأوراق والمستندات المطلوبة للتمكن من الحصول على القرض. ويمكننا عرض الأوراق المطلوبة كما يلي :

ملئ نموذج طلب التمويل وتقديمه

تقديم خطاب تعريف من قبل جهة العمل

كما يجب تقديم بطاقة الهوية وتكون سارية الصلاحية وكذلك صورة منها

قسيمة تحتوي على قيمة أخر راتب للعميل.

طرق التواصل مع صندوق التنمية العقاري

حيث يمكن التواصل مع صندوق التنمية العقاري بدون الحاجة إلى الذهاب لزيارة المقر الرسمي له. ويتم ذلك من خلال الطرق التالية: