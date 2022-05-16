نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المرابحة بالأسهم للسعودين والمقيمين والمتقاعدين في المقال التالي

تمويل المرابحة بالأسهم للسعودين والمقيمين والمتقاعدين من التمويلات التي يقدمها مصرف الرياض حيث يقوم المصرف بشراء الأسهم المطلوبة نيابة عن العملاء. ويكون للعملاء كامل الحرية في بيعها لك وتحويل النقد إلى حسابك الجاري أو لتحويل الأسهم لمحفظتك الاستثمارية. تمويل المرابحة بالأسهم بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية تمويل المتقاعدين حتى سن 72 عاماً

ومن مزايا تمويل المرابحة أيضًا إغفاء الورثة من المبالغ المستحقة علي العملاء في مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة (لا قدر الله).

مدة تمويل 60 شهر. شروط تمويل المرابحة للسعوديين ألا يقل العمر عن 18 سنة.

ألا يقل صافي الراتب عن 3,000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي، والعسكري و5000 ريال للعاملين بالشركات الكبرى والقطاع الخاص و8000 للعاملين بالجهات غير المدرجة.

لا يستلزم مدة خدمة للعاملين بالقطاع الحكومي، ولا يستلزم مدة خدمة لمن رواتبهم (4000) ريال فأعلى للعاملين بالقطاع العسكري، ومدة خدمة شهر لمن رواتبهم (5000) ريال فأعلى للعاملين بالشركات الكبرى والقطاع الخاص، وأن لا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر للعاملين بالجهات غير المُدرجة.

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض.

شهادة تعريف بالراتب بتاريخ حديث مصدقة من الغرفة التجارية وخطاب تثبيت الراتب موجه لبنك الرياض للعاملين بالجهات غير المُدرجة. شروط تمويل المرابحة للمقيمين ألا يقل العمر عن 22 سنة.

ألا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال

ألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، و3 شهور مدة خدمة لمن تبدأ رواتبهم من (5,000 – 14,999) ريال للعاملين بالشركات الكبرى، و3 شهور مدة خدمة لمن تبدأ رواتبهم من (8,000 – 14,999) ريال للعاملين بالقطاع الخاص وألا يقل صافي الراتب عن 8,000 ريال لأصحاب الوظائف المهنية المخصصة.

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض. شروط تمويل المرابحة للمتقاعدين ألا يزيد عمر العميل عند سداد آخر قسط عن 72 عامًا.

ألا يقل صافي الراتب عن 2,000 ريال.

تحويل الراتب التقاعدي لبنك الرياض.

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”. شروط للمتدربين في القطاعات العسكرية والشركات الكبرى مدة التمويل تصل إلى عامين.

ألا يزيد مبلغ التمويل عن 50,000 ريال كحد أقصى.

مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كمتدرب، وألا يقل صافي الراتب عن 2,000 ريال. عمر شويل - جدة تمويل المرابحة بالأسهم للسعودين والمقيمين والمتقاعدين - ثقفني

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