انت الان تتابع خبر لن تصدق .. كم تبلغ حصة الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود في شركة طيران ليفت؟!. رقم صادم يفوق الخيال! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تــداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، ما تداول في صحيفة "بلومبيرغ" الاقتصادية بتسليط الضوء عليه من ممتلكات الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مشيرة إلى تغلغله في كثير من الشركات الكبرى العالمية.

ومن ضمن ممتلكاته اشترى الوليد في شركة طيران ليفت في عام 2015، كانت "المملكة القابضة" التي يملكها الوليد بن طلال، من بين مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة 5.3 في المئة في شركة طيران مقرها ولاية كاليفورنيا، بقيمة 247.7 مليون دولار.

كما باع المستثمرون الرئيسيون بشركة ليفت، جزءا من أسهمهم في الشركة إلى الوليد في العام الماضي.