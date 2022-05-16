نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على إعانة برنامج تكافل لدعم الطلاب وطريقة التسجيل في نظام تكافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية عن برنامج تكافل وهو يقدم الدعم المادي للطلاب، ويتطلب وجود مجموعة من المعايير لجميع المتقدمين للحصول على الدعم، ويودع البرنامج مبلغ 500 ريال لكل طالب في بداية الفصل الدراسي، وفي نهاية العام يتم صرف ألف ريال سعودي لجميع الطلبة المتفوقين المسجلين في البرنامج.

أهداف برنامج تكافل

يهدف برنامج تكافل إلى تقديم المساعدة للطلاب والتي لا يعلم عمها العديد من المستحقين في المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم الطلاب والطالبات في المملكة السعودية في المراحل المختلفة بشكل مادي ومعنوي وفقا لعدة شروط.

مؤسسة برنامج تكافل

تعد مؤسسة تكافل هي مؤسسة تضامنية خيرية، وهي من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية، تعمل على تضامن جميع الطلاب الغير قادرين على مواصلة العملية التعليمية، بسبب مصاريف كتب أو ملابس أو غيرها، ويكونوا من فئة الفقراء في المملكة، وتم انشاء المدارس الحكومية السعودية في مختلف أنحاء المملكة في عام 1431، في شهر رمضان المبارك.

طريقة التسجيل في نظام تكافل الطلاب

يمكن للجميع التسجيل في برنامج تكافل للطلاب عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل.

ثم يقوم المتقدم باختيار تسجيل طالب جديد في البرنامج.

يجب إدخال رقم هوية الطالب والرمز المرئي ثم المتابعة.

يجب إدخال رقم جوال ولي أمر الطالب.

ثم اضغط على التالي سيتم ارسال رسالة تحقق إلى جوال ولي الأمر.

ادخل جميع بيانات الحساب المطلوبة بعد ظهور استمارة للتقدم والحصول على طلب إعانة مالية للطلاب.

ثم اضغط على تسجيل لكي يتم تقديم الطلب بشكل كامل والحصول على إعانة تكافل.

شروط منحة تكافل للطلاب

توجد مجموعة من الشروط التي يمكن الالتزام بها للحصول على منحة تكافل وهي: