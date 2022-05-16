نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور روضة 1444 “بدون مشاكل” noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم التسجيل في نظام نور روضة 1444، حيث زاد بحث أولياء ووليات أمر الطلاب والطالبات الذين يريدون أن يسجلون لهم في روضة الأطفال في جميع أنحاء المملكة، وهذا خاصة بعد اقتراب فتح التسجيل لهم مؤخرا على نظام نور الإلكتروني، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية التسجيل في نظام نور روضة للعام الدراسي الجديد 1444، وهذا كما تعرفنا معكم في مقال سابق عن التسجيل للصف الأول الابتدائي والذي حاز على إعجاب المتابعين وثقتهم، فتابعوا معنا أعزائنا أولياء الأمور الموقرين.

نظام نور تسجيل الأبناء

ويتيح نظام نور الإلكتروني العديد من الخدمات لأولياء الأمور والطلاب، والتي من أهمها تسجيل الطلاب في نظام نور للتقديم في المدارس وحجز أماكن للطلاب في المدارس، ومن الخدمات المتاحة أيضا متابعة درجات الطلاب والطالبات أولا بأول والعديد من الخدمات الأخرى، التي لا يتسع الوقت لذكرها جميعا.

موعد التسجيل في نظام نور روضة

وقد أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد فتح التسجيل في النظام لأولياء الأمور لأبنائهم وموعد الإغلاق، مع العلم أن موعد الإغلاق حسب كل مدرسة ينتهي في الموعد الرسمي أو قبله وهذا حال انتهاء الأماكن المتاحة للطلاب، والمواعيد كالتالي:

يبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي من يوم 7 شوال 1443، حتى يوم 17 ربيع الأول 1444.

أما بالنسبة للروضة، يبدأ التسجيل من يوم 28 شوال 1443، ويستمر التسجيل خلال العام الدراسي.

شروط تسجيل الروضة

وأما بالنسبة لشروط التسجيل في الروضة فهي:

امتلاك إثباث خاصة بالابن او الابنة، شهادة ميلاد للمواطن، وبطاقة إقامة أو جواز سفر ساري للمقيم.

يجب أن يكمل الطفل ال3 سنوات على الأقل، وألا يبلغ عمره 6 سنوات.

مع العلم أنه يجب عليكم المسارعة في التسجيل لأبنائكم وهذا قبل انتهاء الأماكن في المدرسة التي تريدون التسجيل بها، فتابع معنا لتتعرف على الخطوات.

التسجيل في نظام نور روضة

ويمكنك التسجيل عن طريق اتباع الخطوات والمقطع التالي بعناية، وهذا تجنبا لحصول أي أخطاء، فتابعها: