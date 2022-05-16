ميعاد نزول الضمان المطور شهر مايو 2022 م وكيفية التسجيل

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ميعاد نزول الضمان المطور، إن المواطن السعودي داخل المملكة يجلس في انتظار موعد الصرف للضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر شهر مايو 2022 م، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي أحد المبادرات الهامة والمعتمدة من الحكومة في المملكة، وجاء ذلك بهدف توصيل الدعم للأفراد المستحقين والذين تنطبق عليهم جميع الشروط، وهذا من أجل حل مشاكلهم المادية عن طريق توفير فرص عمل جيدة، وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن البرنامج يحتوي على مجموعة من التحديثات والتطورات التي يتم تنفيذها من حين لآخر، ووضعت الوزارة بصفتها الجهة المسؤولة عن البرنامج عددا من الشروط التي يشترط تطابقها على المتقدمين للحصول على الضمان.
ميعاد نزول الضمان المطور شهر مايو 2022 م:
لقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن موعد الصرف ونزول الضمان الجديد لهذا الشهر، والذي تم تحديده على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 31 / 1 / 2022 م، وعلى هذا فإن ميعاد الصرف هو آخر يوم في هذا الشهر، والموافق لبداية شهر ذي القعدة لعام 1443 ه حسب التاريخ الهجري، ودائما ما يحاول البرنامج إجراء بعض التعديلات على ميعاد الصرف للضمان بشكل مستمر.
معايير الحصول على الضمان المطور شهر مايو:
في حالة إذا كان المتقدم يريد أن يضمن أحقيتة للحصول على هذا الدعم من الضمان الاجتماعي المطور فيشترط أن تنطبق عليه كافة الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي:
- دائما يجب حرص المتقدم على تحديث بياناته الشخصية داخل البرنامج، وهذا في حالة إذا كان الأمر يستحق هذا.
- كما أن من معايير الاستحقاق لهذا الدعم ألا يكون المتقدم موظف في الحكومة السعودية.
- أيضا شرط إثبات عدم امتلاك المتقدم لأي سيارات أو عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح له به.
- في النهاية يجب أن يكون المستفيد يملك حسابا مصرفيا خاص به ويكون ساري وهذا ليضمن الحصول على المعاش.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:
- شرط أساسي على الفرد المتقدم أن يعمل على تسجيل الدخول من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.
- كما عليه أن يكتب رقم السجل المدني الخاص به، ويقوم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة في أماكنها المحددة.
- أيضا يجب أن يقوم المتقدم بالموافقة على كافة الأحكام والشروط التي ترتبط بالبرنامج، بعدها يقوم بالتأكيد.
- في النهاية قم بالضغط على أيقونة الموافقة، ثم قم بإرسال الطلب.
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