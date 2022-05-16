القبول والتسجيل حرس الحدود 1443 موعد التقديم والشروط ورابط التسجيل

القبول والتسجيل حرس الحدود 1443، هو أحدث ما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي، تلك الإدارة التابعة لوزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، بأنها قد طرحت رابط تقديم حرس الحدود 1443 https://jobs.sa/، وذلك من خلال المديرية العامة لحرس الحدود، من أجل التقدم بطلب توظيف حرس الحدود، في عدد من الوظائف المطروحة من جانب المديرية، حيث تم الإجابة عن حرس الحدود استعلام، بإتاحة فرصة حرس الحدود تقديم رجال، على رتب جندي، وعريف، ورقيب وكيل رقيب، في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك وفقا لشروط حرس الحدود توظيف 1443، مع تحديد موعد تقديم القبول والتسجيل حرس الحدود 1443، للإجابة عن تساؤل “متى يفتح تقديم حرس الحدود 1443″، وإذا أردت الحصول على إجابة أي استفسار حرس الحدود، وطريقة التقديم في القبول والتسجيل حرس الحدود 1443، فيمكنك ذلك بكل سهولة عن طريق أبشر حرس الحدود.

موعد تقديم حرس الحدود 1443

عقب أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، والتابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، عن فتح باب القبول التسجيل حرس الحدود 1443 رجال، كانت الإدارة قد حددت موعد التقدم بطلب حرس الحدود توظيف، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13/10/1443، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن ينتهي موعد تقديم حرس الحدود 1443، في يوم الخميس الموافق 18/10/1443، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم استقبال طلبات التقدم للوظائف المتاحة للرجال، من خلال منصة أبشر توظيف الإلكترونية. وجدير بالذكر، أن الإدارة العامة للقبول المركزي، كانت قد أعلنت من قبل، عن وظائف حرس الحدود للنساء، وحدد موعد تقديم حرس الحدود 1443، من قبل لكافة المتقدمين للوظيفة. ويمكنك الاطلاع على التخصصات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للرجال، عبر رابط توظيف حرس الحدود الرسمي. ويتم تقديم طلب التوظيف عبر رابط تقديم حرس الحدود 1443، مع ضرورة التأكد من ملء البيانات المطلوبة كلها بدقة.

شروط حرس الحدود تقديم رجال

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاملا للجنسية السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية، كل من كان من أبوين سعوديين ونشأ برفقة والده خارج حدود المملكة.

ولابد أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السمعة والسلوك، وغير مدان أو محكوم عليه بأية أحكام شرفية.

ويجب ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه من قبل، في إحدى الوظائف التابعة للخدمة العسكرية.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدمته في إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية، لأي سبب.

ويجب ألا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدمته من قبل، من أية وظيفة حكومية لأي سبب أو ظرف.

ويشترط على المتقدم ألا يكون متزوجًا من سيدة أجنبية غير حاملة للجنسية السعودية.

يجب أن يكون طول المتقدم مناسبًا لوزنه وفقًا للوائح المعلنة للقبول.

ولابد أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المطروحة للقبول.

كما يشترط أن يكون المتقدم، متوفر لديه التخصص العلمي والفني المطلوب لشغل الوظيفة.

ولابد أن تكون الشهادات العلمية للمتقدم موثقة من الجهات المعنية.

مناطق تعيين حرس الحدود توظيف