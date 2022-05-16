السعودية رابط القبول والتسجيل بحرس الحدود رجال 1443 jobs.sa أبشر توظيف

القبول والتسجيل بحرس الحدود 2022 للرجال تم الإعلان عنه من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يوم الخميس الماضي وقد تم فتح باب استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر عبر بوابة أبشر توظيف jobs.sa بدءًا من يوم السبت 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، على أربع رتب وهي رتبة رقيب، ورتبة وكيل رقيب، ورتبة عريف، ورتبة جندي وفق شروط التسجيل والقبول المعلن عنها.

رابط القبول والتسجيل بحرس الحدود رجال 2022

إضافة لما سبق للراغبين في التقديم إلكترونيًا في حرس الحدود 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول عبر البوابة الإلكترونية رابط أبشر توظيف حرس الحدود. يلي ذلك القيام بتعبئة بيانات استمارة الحقول بدقة شديدة. كذلك يجب الحرص على أن تكون كافة البيانات بالحقول صحيحة، وإلا ستتعرض المخالفة أو عدم انطباق البيانات على الواقع للاستبعاد. كما يجب الحرص على الالتزام بميعاد التقديم فأي طلب تقدم للوظيفة بعد انتهاء الميعاد المحدد من قبل مديرية حرس الحدود سيتم استبعاده وعدم الالتفات له. أيضًا القيام بالضغط على أيقونة إرسال وحفظ البيانات. القيام بنسخ الصفحة والحفاظ على رقم الطلب وانتظار وصول رسالة إلكترونية إليك بعد مراجعة الطلب والبيانات من قبل المختصين.

شروط الالتحاق بالمديرية العامة حرس الحدود رجال 2022

في الختام لراغبي التقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 المعلن عنها على الأربع رتب السابق ذكرها لابد من توافر الشروط التالية: